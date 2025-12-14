野生趙露思被捕獲 在迪士尼蹲地上啃雞腿

趙露思現身上海迪士尼，開心蹲地上吃大雞腿。（取材自IG、小紅書）

大陸人氣女星趙露思 今年11月歡慶27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，演藝事業迎來新高峰。不僅憑藉新劇「許我耀眼」再創事業高峰，也獲得新經紀公司「虎鯨文娛」全力力挺，人氣與討論度持續攀升。

趙露思與女星曾黎因戲結緣，先後在「星漢燦爛·月升滄海」、「偷偷藏不住」中兩度飾演母女，曾黎更被觀眾封為「最美媽媽」。戲裡母女情深，戲外兩人也培養出深厚感情，成為相差22歲的忘年之交。近日，就有民眾在上海迪士尼 巧遇兩人同遊，相關畫面曝光後立刻掀起熱烈討論。

從網友分享的照片可見，趙露思戴著史黛拉兔造型帽、背著同款毛絨背包，整體造型休閒又可愛，途中更直接蹲在路邊專心啃雞腿，神情輕鬆自在，完全沒有明星包袱；曾黎則身穿豹紋大衣搭配黑色長褲，氣質優雅又俐落，女神氣場十足。兩人在園區內看花車遊行、邊走邊拍照，笑聲不斷，心情顯然相當愉快，面對主動打招呼的遊客與粉絲，也親切回應，展現高親和力。

同遊畫面曝光後，迅速引爆微博 與社群平台熱議，網友紛紛留言：「22歲年齡差完全不是問題」、「蹲地啃雞腿也太可愛」、「趙露思在迪士尼狀態好到不行」、「還能跟曾黎一起玩，感情真的很好」、「解約後人氣直接起飛」。