我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紙巾「遺囑」無效力 華女無法繼承房產 被掃地出門

「古裝第一美人」何晴61歲病逝 前夫是「人民的名義」男星

野生趙露思被捕獲 在迪士尼蹲地上啃雞腿

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思現身上海迪士尼，開心蹲地上吃大雞腿。（取材自IG、小紅書）
趙露思現身上海迪士尼，開心蹲地上吃大雞腿。（取材自IG、小紅書）

大陸人氣女星趙露思今年11月歡慶27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，演藝事業迎來新高峰。不僅憑藉新劇「許我耀眼」再創事業高峰，也獲得新經紀公司「虎鯨文娛」全力力挺，人氣與討論度持續攀升。

趙露思與女星曾黎因戲結緣，先後在「星漢燦爛·月升滄海」、「偷偷藏不住」中兩度飾演母女，曾黎更被觀眾封為「最美媽媽」。戲裡母女情深，戲外兩人也培養出深厚感情，成為相差22歲的忘年之交。近日，就有民眾在上海迪士尼巧遇兩人同遊，相關畫面曝光後立刻掀起熱烈討論。

從網友分享的照片可見，趙露思戴著史黛拉兔造型帽、背著同款毛絨背包，整體造型休閒又可愛，途中更直接蹲在路邊專心啃雞腿，神情輕鬆自在，完全沒有明星包袱；曾黎則身穿豹紋大衣搭配黑色長褲，氣質優雅又俐落，女神氣場十足。兩人在園區內看花車遊行、邊走邊拍照，笑聲不斷，心情顯然相當愉快，面對主動打招呼的遊客與粉絲，也親切回應，展現高親和力。

同遊畫面曝光後，迅速引爆微博與社群平台熱議，網友紛紛留言：「22歲年齡差完全不是問題」、「蹲地啃雞腿也太可愛」、「趙露思在迪士尼狀態好到不行」、「還能跟曾黎一起玩，感情真的很好」、「解約後人氣直接起飛」。

趙露思 迪士尼 微博

上一則

與張軒睿有心結？ 許光漢變臉：傳言子虛烏有

下一則

艾美舒默瘦身成功 7年婚也玩完 急賣別墅分產

延伸閱讀

趙露思、曾黎迪士尼同框 網友：螢幕母女畫面太美好

趙露思、曾黎迪士尼同框 網友：螢幕母女畫面太美好
趙露思提告17黑粉 網：最剛女神、一個都別放過

趙露思提告17黑粉 網：最剛女神、一個都別放過
趙露思硬起來提告 鎖定17名黑粉「不再是溫柔小姐姐」

趙露思硬起來提告 鎖定17名黑粉「不再是溫柔小姐姐」
趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

熱門新聞

陳美鳳包5位數紅包祝福新人。記者沈昱嘉／攝影

喜宴最強嘉賓 陳美鳳洩紅包數字「跟邱澤那包一樣」

2025-12-12 08:32
成毅在「長安二十四計」中飾演謀士謝淮安，溫潤如玉的外表下暗藏十年隱忍的復仇之志。(取材自微博)

戲骨加持+高能劇情… 成毅「長安二十四計」一開播收視就爆了

2025-12-12 21:30
溫妮戴維斯遇車禍離世，享年60歲。（取材自Instagram）

好萊塢女星溫妮戴維斯在紐約街頭被車撞不治 享年60歲

2025-12-12 02:00
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
湯鎮業昔日帥氣十足。（取材自小紅書）

昔日香港「五虎將」湯鎮業顏值大崩壞 超市試吃畫面曝

2025-12-08 23:30
張柏芝深陷合約官司。圖／摘自小紅書

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

2025-12-08 12:00

超人氣

更多 >
關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出

關稅若遭最高院推翻 3大受惠類股呼之欲出
影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物

影響重要戰略…猶他州發現稀土礦藏 富含16種關鍵礦物
全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國

全球最強護照排名 美台皆前進1名 中國排61 榜首是這國
亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父

亂倫謀殺 未婚夫偷吃母女檔 她懷孕9月被親媽剖腹取嬰 孩子爸是繼父
數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌

數十年政策大轉變 簽證逾期被捕 公民配偶申請綠卡恐慌