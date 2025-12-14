比親妹妹還親…向太：梅艷芳脾氣爆 唯有真誠能融化

梅艷芳在2003年12月過世。（取材自微博）

已故香港 天后梅艷芳 一生橫跨歌壇與影壇，不僅舞台魅力無人能及，在娛樂圈的影響力更讓她被尊稱為「樂壇大姐大」。然而，知名製片人向太陳嵐近日回憶往事時透露，雖然梅艷芳個性強勢、脾氣直率，但唯獨對她格外尊重，甚至因此意外替向華強兄弟化解了一場合作危機。

向太指出，當年向華強的弟弟向華勝曾親自與梅艷芳洽談拍片事宜，卻沿用一貫「直接談錢」的方式，讓梅艷芳相當反感，雙方談判最終不歡而散。事後向華勝一臉沮喪地回家，直言合作談崩了，兄弟倆只好把希望寄託在向太身上，請她出面挽回局面。

隨後，向太親自與梅艷芳見面，而那也是兩人的首次正式接觸。她沒有急著談工作，反而先給了對方一個擁抱，真誠表達自己對梅艷芳的欣賞與喜愛。兩人相談甚歡，聊到幾乎產生惺惺相惜、想結為知己的感覺。最終，反倒是梅艷芳主動提起合作，並爽快答應演出。

向太也分享，真正打動梅艷芳的關鍵在於「說話真誠」。她除了毫不保留地讚美對方的才華與魅力，也坦率指出梅艷芳脾氣過於火爆的問題，直言若不稍作收斂，遲早會替自己惹上麻煩。對此，梅艷芳當場承認自己的缺點，並接受了向太的建議。

至於是否擔心首次見面就點出對方缺失會引發反感，向太表示自己並不害怕，因為所言皆是事實，加上她在圈內的作風與口碑早已眾所周知。她理解梅艷芳渴望成為大姐大的心態，而外界常把向太視為「真正的大姐大」，也讓梅艷芳自然將她當作學習與請益的對象。