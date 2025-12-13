我的頻道

亞當斯任期剩3周 任命CCRB成員或為制衡曼達尼警務改革

紐約賭場牌照將拍板 周邊華裔同業思跳槽

無腦劇改編成功？ 陳妍希「狙擊蝴蝶」逆襲 幕後最大功臣是「他」…

陳妍希、周柯宇主演的電視劇「狙擊蝴蝶」，熱度極高。(取材自微博)
陳妍希、周柯宇主演的電視劇「狙擊蝴蝶」，熱度極高。(取材自微博)

陳妍希、周柯宇主演的電視劇「狙擊蝴蝶」開播以來，熱度不斷攀升，橫掃各個社群平台的電視劇排行，堪稱2025年底黑馬劇。但據工作人員透露，起初「狙擊蝴蝶」劇本很差，敘事線平淡、主角戀愛腦，經過導演黃天仁在短短3天與編劇一起改寫劇本，才有如今的成績。據悉，黃天仁正是台灣神劇「想見你」的導演。

「狙擊蝴蝶」改編自晉江文學城作家七寶酥的同名小說，講述女主角「岑矜」經歷流產、丈夫出軌背叛，人生低谷之際卻接到鄉村少年「李霧」的求救電話，她決定接這位父母資助的少年到城市復讀，而在日常相處下，意外得知了少年的心意。兩人因故分開，多年後再度重逢並相愛。

劇中設定男女主角相差11歲，戲外的42歲的陳妍希和23歲的周柯宇相差足足19歲，播出前外界質疑聲不斷，甚至有人吐槽是「母子戀」，沒想到播出後兩人CP感超乎預期。

有劇組工作人員近日在社交平台發文直言，當初拿到原版劇本時全劇組都看衰，直到開拍前6天，導演黃天仁與編劇團隊閉關整整3天大改版，大膽將2016年與2024年兩段完整時間線「直接打碎」，改成時間軸穿插。以及將原著中岑矜因婚姻不順算命才資助山區少年李霧，改為繼承父親教育遺志。

不少網友大讚改編「讓禁忌戀長出真實的根」、「填充細節比原著更絲滑」、「值得最佳改編原著獎」。

其實，導演黃天仁曾導過台灣神劇「想見你」，這部劇在豆瓣拿下9.2高分，是高分燒腦懸疑劇的代表之一。

陳妍希

當年「沒男友就想生孩子」？劉嘉玲爆料張柏芝 驚呆網友

