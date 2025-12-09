我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

未履約遭求償164萬美元 張柏芝開庭哭喊：不公平

娛樂新聞組／綜合報導
張柏芝深陷合約官司，在庭審過程中一度情緒失控。(取材自微博)
張柏芝深陷合約官司，在庭審過程中一度情緒失控。(取材自微博)

香港女星張柏芝與前經紀人余毓興及其公司之間的合約糾紛進入司法程序，案件近日於香港高等法院正式開審。原告指控，張柏芝過去收受逾4000萬港幣（約514萬美元）預支片酬，卻未履行拍攝多部電影及相關經紀合作內容，因而向她求償至少1276萬港幣（約164萬美元），並要求提供完整收入帳目資料。

張柏芝8日上午再次現身法院應訊。在庭審過程中，原告律師就張柏芝兩份法庭聲明文件內容的差異展開盤問，雙方在庭上針鋒相對。面對原告律師的追問，張柏芝情緒顯得激動，多次以強硬的語氣回答「記不得」、「未能確定」，有時甚至答非所問。

對此，法官不得不出言制止，要求張柏芝專心聽清楚對方的問題，並明確指示她不需要反問，只需回答同意或不同意。對此，張柏芝禮貌地回答「明白」。

但在原告方律師追問涉及財務往來細節下，張柏芝終於按捺不住情緒，當庭情緒激動哭喊，「我兩天沒睡覺，對我很不公平，媒體給我很大壓力，所有東西都是假的。」法官則安撫她情緒並強調律師重複提問屬法律程序一部分，需確保她明白文件內容。

張柏芝堅稱，相關合約過程並非由她親自處理，而是交由私人助手兼經紀人周靜儀（Emily）負責。辯方也反質疑原告提出的「全球獨家經紀合約」文件真偽，指該文件簽名非張柏芝本人，甚至質疑對方製作假文件。

據悉，張柏芝還曾表示自己對數字極不擅長，甚至達到了「恐懼」的程度，「我從1數到7，數到8就開始感到恐懼」，她坦言不記得自己的電話號碼，卻記得周靜儀的號碼。生活中所有與數字相關的繁瑣事務，如繳納水電燃氣費、八達通充值，甚至兒子的事務，都完全依賴周靜儀處理。

張柏芝 香港

上一則

金球獎2026入圍名單 東西雙帥李秉憲、李奧納多爭影帝

延伸閱讀

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平

張柏芝遭求償1276萬港幣 當庭哭喊兩天沒睡：對我不公平
張柏芝自爆患「數字恐懼症」數到8就害怕 自己電話記不住

張柏芝自爆患「數字恐懼症」數到8就害怕 自己電話記不住
向太爆陳小春「曾窮到沒飯吃」 派總監把他們買過來

向太爆陳小春「曾窮到沒飯吃」 派總監把他們買過來
香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元

香港大火 韓紅率先捐千萬人民幣、張柏芝捐百萬港元

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
迪麗熱巴現在的臉(左圖)被指和過去的模樣(右圖)完全不同。（取材自微博）

迪麗熱巴驚傳「被消失」五官完全變照曝光 網質疑：不同人

2025-12-08 00:10
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了

好市多新推20元茶具茶葉組 送禮連包裝都省了
高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了
憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高

憑401(k)退休帳戶成為「普通百萬富翁」人數創歷史新高
別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理

別再用水洗生肉 嚴重恐「敗血症」…4步驟正確處理
中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？

中貿易順差首度破1兆美元 川普關稅大棒為何斬不斷中國出口洪流？