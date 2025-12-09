戲說從頭／「大生意人」催淚老父親 王永泉竟是「瑯琊榜」夏江

「大生意人」中，王永泉（左）飾演陳曉（右）的老師「白先生」。（取材自微博）

由陳曉 、孫千、黃志忠等主演的電視劇「大生意人」近日正在熱播。劇中，飾演古平原老師「白先生」的王永泉，雖然戲分不多，但他將一個可憐的老父親，詮釋得入木三分，看哭不少觀眾。其實，王永泉是圈內公認的老戲骨，網友更挖出，他其實就是「瑯琊榜」中的夏江、「知否」中的英國公。

「大生意人」中，白先生見到多年不見的學生古平原歸來時，跌撞甩開拐杖衝上前，抓起對方手心欲打卻輕落，步伐踉蹌、眼眶含淚卻無台詞，被網友稱為「沉默的吶喊」。而在村裡等待女兒歸家時，蓬頭垢面、眼神渙散，失魂落魄的老父親形象，讓不少觀眾淚目。

其他名場面包括，「心寒狠扔女兒嫁妝碎」、「女兒承認嫁給反賊將軍」，王永泉沒有歇斯底里，沒有狗血的哭鬧，憑藉無聲的表演，就讓觀眾隔著屏幕都能感受到一個老父親的委屈和心痛，獲封「教科書級演技」。

不少網友被這位老父親戳中淚點後，起底王永泉才發現，原來他演過「瑯琊榜」中陰險狠戾的夏江、「父母愛情」裡的王副政委、「知否知否應是綠肥紅瘦」中的英國公和兗王，不論正派或反派，他都能完美駕馭。

據悉，王永泉曾被問道「如何將角色演活了？」他只淡淡回答一句，「多琢磨人物的心思，把自己當成他」，讓觀眾明白，演技不是靠死記硬背劇本，而是對人物深刻理解後的自然流露。

另有網友翻出他2013年受訪片段，當時記者問他演了這麼多配角，會不會不甘心？他指著鏡頭裡的群演說，「每個角色都有自己的分量，就像這戲裡的磚瓦，少一塊都不行」。這話獲得網友讚賞。