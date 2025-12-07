我的頻道

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

2026年世界盃賽程 開幕戰6月11日 決賽在新澤西州

肖戰抗日新片口碑炸裂 「生理化演技」撕偶像標籤

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰在電影「得閒謹制」中表現獲不少好評。（取材自微博）
由蘭曉龍編劇，「琅琊榜」導演孔笙執導，頂流男星肖戰等主演的抗日題材電影「得閒謹制」在中國上映，預售票房8天就破1.47億元人民幣。該片沒有宏大的戰場敘事，而是從一個地圖都找不到的小鎮說起，以黑色幽默橋段講真歷史，肖戰還為該片減重15斤、手磨出了繭。該片被部分影評評論為票房口碑雙炸裂，不僅是肖戰轉型成功的封神之作，也是中國國產戰爭片一次重要突破。 

據南方娛樂網報導，「得閒謹制」近日徹底火了，上映首日排片超三成，黃金場次一票難求，不是靠流量炒作，也不是靠特效堆砌，而是用一種近乎「冒犯」的黑色幽默，撕開了抗戰題材的沉重外殼，讓南京淪陷後逃入鄂西深山「戈止鎮」的一群普通人，用農具、方言和一口倔氣，在山野間寫下了一曲血性史詩。

肖戰飾演的莫得閒，原本只想茍且偷生，修修補補過日子，可當家園被踏碎，妻兒命懸一線，他手中的榫卯工具變成了陷阱機關，辣椒粉成了煙霧彈，農具成了武器，被逼到最終喊出那句「大事我拎得清，你們就是大事」，這種從「家」出發的守護，比口號更動人，也更真實。

導演用蘭曉龍式的黑色幽默為這段歷史注入了荒誕底色。日軍把「戈止鎮」誤讀為「武鎮」，一場書法謬誤竟引發血案；緊張對峙時，一句方言毒舌突然冒出來，觀眾剛笑出聲，下一秒就被死亡的陰影壓得喘不過氣。有人說「道德和笑點打架」，這也正是亂世的真實。士兵臨死前堅持把鞋穿好，要「體面地走」；4歲聾兒歪頭問「我能活到5歲嗎」，沒有煽情這些細節比任何哭戲都更戳心。

電影甚至讓觀眾「瘋笑轉淚崩」，肖戰那一段懟臉鏡頭，從嘶吼到沉默，從憤怒到悲愴，全程南京方言，聲帶撕裂，面部肌肉抽搐，被業內稱為「生理化演技」，徹底撕碎了偶像演員的標籤。肖戰的方言也讓觀眾很驚喜，有當地觀眾表示方言很對味兒，聽得出來是有下功夫的。

劇組為還原1943年的小鎮風貌，實地搭建，道具復刻精度達到0.02毫米，肖戰為此減重15斤，苦學3個月榫卯手藝，手還磨出了繭子。結尾那首搖滾版「恭喜恭喜」在廢墟中響起，是劫後餘生的苦笑。

不過該片也有爭議。有人覺得知識分子角色的台詞太「文」，在戰火中念詩顯得突兀；也有人認為黑色幽默與戰爭殘酷混搭，容易引發不適。但也有影評和觀眾認為，該片不神化英雄，不美化戰爭，而是讓普通人用最笨拙的方式反抗，這正是它的突破。

電影「得閒謹制」宣傳海報。（取材自微博）
肖戰路演被觀眾感動到哭了。（取材自微博）
