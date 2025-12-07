我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福大學研究：1疾病疫苗 可望減少罹患失智症風險

金融時報年度人物／黃仁勳被讚「賭上Nvidia」奠定AI關鍵基礎

尖叫之夜紅毯PK／趙晴瘦成紙片人 林允出場就 「仆街」

娛樂新聞組／即時報導
趙晴為了走紅毯，把自己瘦成紙片人。（取材自微博）
趙晴為了走紅毯，把自己瘦成紙片人。（取材自微博）

一年一度的愛奇藝尖叫之夜6日在澳門盛大登場，紅毯上各家女星爭奇鬥艷，也上演了許多名場面。林允以復古美人魚造型亮相，卻一走上紅毯就摔倒；王楚然身著花卉刺繡開高衩裙，愈來愈有大花風範。而當趙晴一身黑色吊帶長裙出場時，網友驚呼「瘦成紙片人」，話題衝上熱搜，不少人認為她身材過於單薄，「來一陣風都容易被吹走」，擔憂其身體健康。

今年的尖叫之夜星光璀璨，影視、綜藝、音樂等領域超過百名明星盛裝出席。女明星為了在紅毯上展現最完美的體態，會長時間做身材管理，有的甚至不吃飯，但當趙晴出場，讓不少網友直呼「太拚了」。她當天一身黑色吊帶長裙，整個人身材修長，和身旁的周柯宇站在一起非常養眼；但許多網友認為趙晴身形過於單薄，就像是紙片人，「趙晴瘦成紙片人」的話題也隨之衝上熱搜。

有網友誇讚趙晴非常自律，把最好的一面留給觀眾，「有種給人眼前一亮的感覺」；但也有人認為不應該宣傳白幼瘦的畸形審美，這樣的紙片狀態反而讓人擔憂她的健康狀況。

紅毯上其他女星的行頭也是當天關注焦點。演員祝緒丹一襲綠色抹胸長裙，凸顯身材曲線；章若楠身著花朵薄紗披風禮服，風格甜美，卻被網友評為「小孩穿大人衣服」。王楚然身穿超高衩禮服，露出修長美腿，氣場十足，被讚「愈來愈有大花風範」。

章若楠被評為「小孩穿大人衣服」。（取材自微博）
章若楠被評為「小孩穿大人衣服」。（取材自微博）
王楚然愈來愈有大花風範。(取材自微博)
王楚然愈來愈有大花風範。(取材自微博)

「95花」林允每一次的紅毯造型都別出心裁，這次以復古美人魚造型亮相，活潑中不失性感，一出場就抓住全場目光，但沒想到她一登上紅毯就摔倒，身旁的丞磊及時上前攙扶。

而紅毯壓軸的是「85花」門面擔當的楊冪，她身穿奢牌秋冬高級定製禮服，金光燦燦的服裝襯得她整個人白到發光，網友讚嘆「美得人眼睛都不敢眨一下」。

林允（右）走紅毯時不小心摔倒，身旁的丞磊連忙扶她起身。(取材自微博)
林允（右）走紅毯時不小心摔倒，身旁的丞磊連忙扶她起身。(取材自微博)
楊冪壓軸走紅毯。（取材自微博）
楊冪壓軸走紅毯。（取材自微博）

章若楠 楊冪

上一則

澳門尖叫之夜 楊冪、白鹿「誰C位」被討論 團寵卻是她

延伸閱讀

AAA圖輯／李俊昊張員瑛彷彿「新人進場」佐藤健語言不通

AAA圖輯／李俊昊張員瑛彷彿「新人進場」佐藤健語言不通
普亭訪印度 莫迪罕見接機紅毯相擁 敲定印度向俄租核潛艦

普亭訪印度 莫迪罕見接機紅毯相擁 敲定印度向俄租核潛艦
取消紅毯、焰火…MAMA如期舉辦 周潤發、楊紫瓊不出席

取消紅毯、焰火…MAMA如期舉辦 周潤發、楊紫瓊不出席
「怪奇物語」10年畫下句點 最終季破天荒3階段上線 東京紅毯吸2千人

「怪奇物語」10年畫下句點 最終季破天荒3階段上線 東京紅毯吸2千人

熱門新聞

趙震雄出名後以正義硬漢形象深植人心。(摘自문화일보，若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.)

趙震雄竟是性侵犯？為刪除黑歷史「身分個資全是假」

2025-12-04 22:23
吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
鮑正芳提到與女兒斷聯近30年。(記者王聰賢／攝影)

資深女星豪門婚變「斷聯女兒30年」親揭內幕：放下了

2025-12-04 10:05
網傳爆料文。（取材自微博）

「90後女星和75後男演員一夜情」大瓜瘋傳 百餘人躺槍

2025-12-04 06:00

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國

憂H-1B身分 旅美3年華人身陷三困境決定回中國