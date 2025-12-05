為了「西遊記」上鏡效果 金巧巧20多歲時曾打胖臉針

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
金巧巧在「西遊記續集」中飾演孔雀公主臉頰豐滿。（取材自現代快報）
金巧巧在「西遊記續集」中飾演孔雀公主臉頰豐滿。（取材自現代快報）

大陸51歲的演員金巧巧近日接受媒體採訪時，自曝20多歲拍攝「西遊記續集」時覺得自己太瘦，為了上鏡效果更好去做醫美，「傻傻打了胖臉針」，結果臉頰被填充出兩坨肉，被觀眾調侃「臉上像塞了兩塊糖」。

據現代快報報導，金巧巧近日接受「中國電影報導」採訪時談保養，她透露，1998年在拍攝「西遊記續集」時，她開始做醫美，20多歲的她因為嫌自己太瘦，「不行，我要胖」，就去打了「胖臉針」，就是醫美新興項目的「面部填充」。

打了「胖臉針」出鏡後，結果觀眾說她腮幫子總像是塞了兩塊糖，稱她「臉被打腫了」；她稱「那時候我年幼無知，也沒有去正規機構，就為了想好看就傻了打了兩坨肉，後來就找了多家專機構把它溶掉」，後來耗費大量時間與精力才勉強恢復面部自然輪廓。

金巧巧還自嘲自己從「西遊記續集」裡的 「孔雀公主」，如今已成觀眾口中的「孔雀阿姨」、「孔雀奶奶」，但她坦言，對年齡增長應該心態坦然，「雖然自己51歲了，但是內心可能還是25歲」。

網友們紛紛留言評論：「別人都是打瘦臉針，她可好，太拉仇恨了」，「她覺得國字臉好看，都不知道現在人為了瘦臉都幹了啥」，「竟然打胖臉針，金巧巧的臉太小了」，「還有胖臉針？」，「我的天，真的是很敬業了」。

金巧巧畢業於北京電影學院表演系，2000年出演由楊潔執導的「西遊記續集」，金巧巧扮演「孔雀公主」一角被觀眾熟知。

51歲金巧巧接受媒體採訪談保養話題。（視頻截圖）
51歲金巧巧接受媒體採訪談保養話題。（視頻截圖）

