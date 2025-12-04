1980年代「夢中情人」 63歲大宋佳回母校氣場十足

大宋佳曾是無數年輕人心中的「夢中情人」。（取材自南方娛樂網）

上海戲劇學院日前舉辦80周年校慶活動，現場星光熠熠，在眾多明星校友中，63歲宋佳（大宋佳）的現身，讓不少人眼睛一亮，許多粉絲上前與她合照。宋佳專程從比利時飛回來參加上戲校慶，她在發言時感慨，自己已從上戲畢業40年了，但對母校的感情一點沒變。身高1米73的宋佳氣場十足，不少網友讚她「這哪像63歲啊，狀態比同齡人好太多了」、「當年的掛曆女神果然沒讓人失望」。

在網傳視頻中，當天的校門內熱鬧非凡，宋佳一出電梯，就被眼尖的粉絲和校友認出，立馬上前與她合照。她身著棕色外衣搭配同色闊腿褲，一頭銀髮挽成低髻，未施濃妝的臉龐輪廓依舊清新。有網友曬出合影，照片裡的宋佳微微彎腰配合拍攝，笑容親切。

大宋佳出席上海戲劇學院舉辦80周年校慶活動。（取材自南方娛樂網）

評論區裡，不少人好奇：「她比利時老公沒一起來嗎？」據了解，此次宋佳是獨自從布魯塞爾飛赴上海參會，身邊並未出現小她八歲的比利時富商丈夫的身影。有網友猜測原因，也有網友稱，熟悉宋佳的人都知道，她向來是獨當一面的性子，丈夫沒陪在身邊出席活動無需感到意外。

1962年，宋佳出生在山東青島一個普通的家庭，因為長得漂亮，從小就是人群裡的焦點。1981年，19歲的她成功考入上海戲劇學院表演系，開啟了她的演藝之路，她也是校花，據說當時追她的男生能從宿舍樓一直排到校門口。

1984年，宋佳在電影「蛙女」飾演一個美麗的漁家姑娘「蛙女」，有大量的下水戲和展現身體線條的鏡頭，宋佳演出了漁家姑娘的質樸和野性，一炮而紅，成了無數年輕人心中的「夢中情人」。1990年的瓊瑤 劇「庭院深深」直接把她送上了事業的絕對巔峰，她以章含煙一角拿下第13屆大眾電影百花獎最佳女主角，那一年，她才28歲。