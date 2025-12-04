李嘉格官宣戀情 小9歲男友被爆網上撩妹 網勸姐姐快跑

李嘉格官宣新戀情，曬出與小她9歲的新男友合照。（取材自微博）

35歲女歌手李嘉格近日在微博 曬出與一名身高1米82、一身腱子肉的帥氣男性合照，配文「新生活，剛好合拍」，疑官宣新戀情。由於這距離她9月11日宣布和車澈離婚才過去短短84天，網友們瞬間炸鍋：「姐姐這速度也太快了吧」，「離開錯的人果然會遇到對的人」。不過有網友扒出這名26歲的短視頻男網紅9月還在跟女粉絲互動問「姐姐單身嗎？我可以」，讓不少網友勸李嘉格「姐姐快跑，別又被騙了」。

李嘉格在朋友圈曬出的這張海邊日落合影，她穿著白色衛衣配黑色馬甲，頭靠在一個戴墨鏡的帥哥肩頭，笑得一臉甜蜜，還配文「落日和愛的人們」。對照車澈在9月和李嘉格官宣離婚時被問到再選一次會不會離婚、會不會後悔時，車澈讓人心寒的回答：「不後悔離婚，重來還會離」，李嘉格官宣新戀情頓時受到大批網友的祝福：「姐，你可算吃上好的了」，並指轉頭李嘉格就帶著小鮮肉男友看演唱會，這臉打得車澈啪啪響。

李嘉格和前夫車澈曾是神仙眷侶，2016年在「蓋世英雄」節目組相識後墜入愛河，婚後李嘉格幾乎淡出歌壇在家帶娃，車澈則一路晉升到愛奇藝副總裁，車澈曾稱說「嘉格是我的靈感繆斯」。兩人育有一女一子，2022年車澈離職創業據稱虧了近千萬人民幣，李嘉格不得不復出賺錢，參加「乘風破浪的姐姐」時被拍到後台啃麵包趕通告，而車澈卻被拍到跟乃萬在街頭摟抱甚至當街小便。

李嘉格新男友健身照。（取材自微博）

網友發現，李嘉格朋友圈九宮格除了和新男友依偎看海的合影，還有男方單獨的沙灘背影照，配文「我的男孩永遠少年」。11月8日萬妮達演唱會，有觀眾拍到李嘉格旁邊坐著的正是這位小哥，兩人全程牽手合唱，男方還貼心地給她遞水擦汗。