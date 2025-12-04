我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中日緊張之際 解放軍曝曾在東海與2架「不明飛機」對峙

Anthropic執行長承認：AI數千億美元支出存在巨大風險

「富婆專業戶」董立範5年前就過世 曾遭男友騙財孤獨一生

記者陳慧貞／綜合報導
董立範有「富婆專業戶」封號。（取材自微博）
董立範有「富婆專業戶」封號。（取材自微博）

演員董立範外型福態、霸氣十足，因經常演出「自帶氣場的胖富婆」角色，有「富婆專業戶」稱號，入行30年，近年來無作品推出，豈料竟傳出她五年前已過世消息，享年56歲，消息一出衝上微博熱搜，令網友震驚。

董立範1990年正式踏入演藝圈，演過張藝謀執導的電影「活著」，在電視劇「歡喜密探」中也有精湛演出，雖只有國中學歷，但憑藉對藝術表演的熱愛，邊打工邊學習，早年當過泥瓦工，後來靠著一副好歌喉進入瀋陽歌舞團，演藝生涯堪稱「特型演員的逆襲教科書」，但真正讓她在表演路上站穩腳跟的是與趙本山的合作，當年在「現世活寶」中，她演出潑辣又精明的鄉下婦女，在國寶級演員面對毫不怯場，令觀眾留下深刻印象。

演員董立範傳出五年前已過世。（取材自微博）
演員董立範傳出五年前已過世。（取材自微博）

近日傳出董立範已在五年前過世，原因是有網友發現立於瀋陽一處墓園的墓碑上刻著她的名字，根據媒體報導，董立範在2020年12月8日去世，因家屬相當低調，喪禮沒有公開，以至於未見她的死訊曝光，她的電影遺作「夢想森林」在2023年上映時，最後的演職人員表中，她的名字還被以白色畫框特地標註，只是當時並沒有掀起關注。

董立範螢幕形象多金、強勢潑辣，私下卻有許多不為人知的苦，2013年曾上節目自揭過往傷疤，透露20歲時曾遭男友騙走好不容易存下的5萬元人民幣（約7072美元），導致人財兩失，從此她再也不敢碰感情，孤零零一人直到離開人世。

董立範曾被男友騙錢，一生未婚。（取材自微博）
董立範曾被男友騙錢，一生未婚。（取材自微博）

微博

上一則

美容師還原「0人演唱會」真相 濱崎步霸氣喊：我會持續前進

下一則

相隔7年… 哈利波特和跩哥馬份紐約重聚 溫馨相擁

延伸閱讀

「富婆專業戶」中國女星死訊藏5年 昔遭男友騙財孤獨一生

「富婆專業戶」中國女星死訊藏5年 昔遭男友騙財孤獨一生
美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（下）

美國夢、中國心：老帥千金與遺傳學家（下）
憶岳母(下)

憶岳母(下)
宋佳「二封」金雞影后 網轟「雙標」： 別人不行就她行

宋佳「二封」金雞影后 網轟「雙標」： 別人不行就她行

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
周潤發一頭白髮低頭啜泣默哀。(圖／翻攝自Mnet)

周潤發滿頭白髮現身MAMA 低頭啜泣用3種語言率全場默哀

2025-11-29 10:15

超人氣

更多 >
資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產

資本利得稅考量下 越來越多老人選擇留房給子女當遺產
移民局追「債」華人10年前來美產子被查

移民局追「債」華人10年前來美產子被查

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯

19歲非法居留女大生欲從波士頓搭機回德州 遣返宏都拉斯
檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美

檢方：胡驍化整為零 把從中國賺取的數百萬元轉移來美
「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人

「不只是報恩」汶川地震獲救女孩 17年後嫁給救她的軍人