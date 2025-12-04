「富婆專業戶」董立範5年前就過世 曾遭男友騙財孤獨一生

董立範有「富婆專業戶」封號。（取材自微博）

演員董立範外型福態、霸氣十足，因經常演出「自帶氣場的胖富婆」角色，有「富婆專業戶」稱號，入行30年，近年來無作品推出，豈料竟傳出她五年前已過世消息，享年56歲，消息一出衝上微博 熱搜，令網友震驚。

董立範1990年正式踏入演藝圈，演過張藝謀執導的電影「活著」，在電視劇「歡喜密探」中也有精湛演出，雖只有國中學歷，但憑藉對藝術表演的熱愛，邊打工邊學習，早年當過泥瓦工，後來靠著一副好歌喉進入瀋陽歌舞團，演藝生涯堪稱「特型演員的逆襲教科書」，但真正讓她在表演路上站穩腳跟的是與趙本山的合作，當年在「現世活寶」中，她演出潑辣又精明的鄉下婦女，在國寶級演員面對毫不怯場，令觀眾留下深刻印象。

演員董立範傳出五年前已過世。（取材自微博）

近日傳出董立範已在五年前過世，原因是有網友發現立於瀋陽一處墓園的墓碑上刻著她的名字，根據媒體報導，董立範在2020年12月8日去世，因家屬相當低調，喪禮沒有公開，以至於未見她的死訊曝光，她的電影遺作「夢想森林」在2023年上映時，最後的演職人員表中，她的名字還被以白色畫框特地標註，只是當時並沒有掀起關注。