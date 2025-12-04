只穿襯衫、光著大長腿 陳妍希激吻小鮮肉 大尺度網尖叫

陳妍希與小19歲的周柯宇主演的姐弟戀新劇「狙擊蝴蝶」將開播，預告片中兩人激吻畫面被熱議。（取材自微博）

近日，陳曉 主演的古裝大戲「大生意人」播得火熱，他的前妻陳妍希 也沒閒著，新戲「狙擊蝴蝶」預告片一播出立刻引發全網轟動。只見陳妍希與周柯宇在劇中相差19歲的姐弟戀甜到犯規，一場吻戲陳妍希只穿襯衫、光著長腿直接坐在周柯宇腿上，兩人吻得忘我，大尺度更讓網友尖叫，熱搜霸榜好幾天，網友直呼「這對夫妻是非要拚個你死我活嗎？」

和陳曉離婚後，陳妍希帶著大尺度姐弟戀新戲殺回觀眾視野，她在「狙擊蝴蝶」戲中飾演在離婚後跌入低谷的女主角岑矜，把鄉下少年李霧（周柯宇飾）接到都市來讀書，讓他看到世界的另一個可能。李霧一邊拚命讀書，一邊暗暗把這個姐姐放在心上，相差19歲的姐弟戀格外讓觀眾揪心。

預告片中揭露兩人多場吻戲，其中一場陳妍希光腿坐在周柯宇腿上的場景，鏡頭還特意給了好幾個特寫，呼吸聲都聽得清清楚楚，大尺度讓網友直呼「這誰頂得住啊」。

