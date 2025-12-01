我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MetroCard倒數1個月將永久停售 餘額可轉至OMNY帳戶

川普無償對台軍援歸零 承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

「趙露思哥哥」差點被強吻？馬伯騫台上遭女粉突襲 「這東西」救了他

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬伯騫曾在「偷偷藏不住」中飾演趙露思的哥哥。(取材自微博)
馬伯騫曾在「偷偷藏不住」中飾演趙露思的哥哥。(取材自微博)

大陸男星馬伯騫曾在熱播甜寵劇「偷偷藏不住」中，飾演「桑稚」趙露思的哥哥「桑延」走紅，熱愛音樂的他近年朝歌壇發展，日前一場演出中，在台上突然遭到瘋狂女粉絲上台「強吻」，幸好馬伯騫穿了厚底鞋，「身高差」讓他逃過一劫，但還是被嚇到當場呆住。

從網上流出示頻可見，馬伯騫當時正在舞台上表演，一名女粉絲未經任何保安人員阻攔，以異常自然的姿態徑直走上台，連馬伯騫也未察覺異常。沒想到，這名女粉直接捧住馬伯騫的臉試圖強吻，但因為顯著身高差，親吻未遂。工作人員隨後將女粉帶離。

雙方全程異常淡定，馬伯騫只露出錯愕苦笑，女粉被架離舞台時則並無掙扎，整個過程被網友形容「詭異的像AI生成」。不過，馬伯騫腳上的增高鞋意外成了焦點，不少網友調侃「鞋跟再低1厘米就親到了」、「鞋救了他一命」，相關梗圖瘋傳。

事件發生後，網友直指主辦方失職，質疑「為何無保安攔截粉絲」，經紀公司也正式報警處理，並表示將加強演出現場的安全措施。

影片曝光後引發網友議論，「這女的動作熟練到以為真是他女朋友」、「她淡定到旁人都以為只是工作人員」、「太可怕了」，還有不少人隔著螢幕心疼馬伯騫，稱「事實證明流氓男女都會害怕」。

馬伯騫差點遭到瘋狂女粉絲「強吻」。(視頻截圖)
馬伯騫差點遭到瘋狂女粉絲「強吻」。(視頻截圖)

趙露思 AI

上一則

12歲初見勞勃狄尼洛 茱蒂福斯特曾嫌他「有點無趣」

下一則

走出離婚陰霾？ 陳曉換掉使用11年微博背景圖 告別「楊過」

延伸閱讀

強吻國民黨女議員 台名嘴朱學恒「暴瘦」提前出獄

強吻國民黨女議員 台名嘴朱學恒「暴瘦」提前出獄
為了讓偶像看見 日本演唱會驚見瘋狂女粉全裸「下場曝光」

為了讓偶像看見 日本演唱會驚見瘋狂女粉全裸「下場曝光」
朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 提早出獄時間點曝光

朱學恒猥褻鍾沛君坐牢「表現好」 提早出獄時間點曝光
韓男客住西門町旅社 控睡夢中遭澳洲男遊客全裸闖入強吻

韓男客住西門町旅社 控睡夢中遭澳洲男遊客全裸闖入強吻

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
成龍持續拍片，外界關注吳卓林與成龍之間可能涉及的遺產問題。(路透)

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

2025-11-25 19:26
李靚蕾（右）曬出與許瑋甯（左）的合照。（取材自Instagram）

李靚蕾斷開王力宏美變這樣 爆乳踩場許瑋甯邱澤世紀婚禮

2025-11-29 02:20
汪詩詩發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(摘自小紅書)

香港大火震驚國際 甄子丹老婆發言惹怒中國網友急刪文

2025-11-28 22:32
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30

超人氣

更多 >
ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕

ICE突擊華埠 百餘人抗議爆衝突 10多名示威者被逮捕
1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意
存款不到100萬 安享退休可能嗎？

存款不到100萬 安享退休可能嗎？
紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪

紐約本周再迎冬季風暴 這些地區恐積雪
跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地

跑道結冰…達美航空降落後衝出滑行道 機頭幾乎撞地