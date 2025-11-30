「中製防護網釀香港大火」 甄子丹妻發文被炎上 道歉了

汪詩詩(右)發文指出中國防護網讓香港大火延燒。(取材自小紅書)

香港 大埔宏福苑 近日發生五級大火，災情慘重目前已造成上百死亡，仍有多人失聯。該事件除了掀起國際關注，不少藝人紛紛捐錢希望幫助香港早日恢復家園。不過武打巨星甄子丹 的妻子汪詩詩在Instagram發文指出，該火勢是中國易燃護網釀禍，隨即遭到炎上，她也趕緊出面道歉。

汪詩詩在發文中指出，香港的火災不是由竹棚架引起的，火勢之所以會迅速蔓延，是因為承包商偷工減料，使用了不合規的中國製易燃防護網，以及用泡沫密封劑封住窗戶。她更提到有數據顯示竹子本身並不容易燃燒，「請不要把責任推到它身上」。

而此話一出，立刻引起軒然大波，有中國網友認為，汪詩詩一番發言「影射中國製品劣質」，瘋狂遭到炎上。對此，汪詩詩晚間在微博發文道歉，承認自己的文字容易引發誤會，所以已經刪除：「原本只是想討論竹子腳手架（竹棚）相關議題，但沒有留意到原作者的措辭不當，對此我感到非常抱歉。」

此外，汪詩詩也表示，這次的爭議讓她意識到，在這樣的時刻，更應該謹慎看待每一則訊息的傳遞：「現在最重要的，是我們所有中國同胞們齊心協力，說明受災地區的民眾盡快安置、重建生活。對於造成關注焦點的偏離，我在此鄭重致歉，日後也會更加審慎。」