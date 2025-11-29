我的頻道

肅貪致澤倫斯基痛失左右手 烏克蘭談判投變數

核戰推演揭美高風險城市 首波攻擊前5大假想目標曝光

57歲中國男星當街小便被拍 「螢幕硬漢」濾鏡破碎

娛樂新聞組／綜合報導
孫浩身兼歌手、演員身分。(取材自微博)
孫浩身兼歌手、演員身分。(取材自微博)

明星脫序行為又一樁。大陸演員兼歌手孫浩在一場聚會後被拍到在路邊綠化帶當街小便，尤其東張西望、生怕被人發現的模樣被清楚拍下。這讓網友對於這位在熱門劇集中以「正義硬漢」形象示人的演員濾鏡破碎，也批評起他的行為不妥。

57歲的孫浩與楊坤、左小青等好友在北京三里屯附近高檔餐廳聚餐結束後，楊坤率先離開，左小青與孫浩告別後也走人，孫浩則與朋友步行回家。

途中孫浩走向路邊綠化帶小便，他全程多次東張西望警惕路人。而事發地距餐廳僅約300米，且附近有公共廁所。影片曝光後衝上微博熱搜，引發網友討論。

相比之下，同場聚餐的楊坤和左小青就顯得得體許多。楊坤在告別時與每位朋友親切握手擁抱，盡顯前輩風範；左小青則以優雅姿態離場，兩人都保持著藝人應有的風度。這反差更加凸顯孫浩行為的不妥。

孫浩在「掃黑風暴」、「懸崖」、「我是刑警」等熱門劇集中，塑造的多是正直、堅毅的角色，堪稱「屏幕硬漢」，但現實行為卻令大眾失望，被批評是「螢幕上下兩張皮」。

網友批評「當街小便不文明」，加上他還東張西望怕被人發現，令人覺得這是「明知故犯、心存僥倖」。不少網友認為，公眾人物享受著社會關注和商業利益，本就該承擔更高的道德標準。也有人酸他「愛心又環保，還給綠化帶施天然肥」。

但也有網友為他緩頰，認為也許是酒後「解放」沒想這麼多，並稱劉燁也曾被拍到類似行為。孫浩方面，尚未對此事作出回應。

孫浩在路邊綠化帶當街小便，不時四處張望。(視頻截圖)
孫浩在路邊綠化帶當街小便，不時四處張望。(視頻截圖)

黃冠智透露曾遇恐怖情人 對方在學校自殘威脅

Angelababy低調上「藝德培訓班」 傳爭取演李安新片

