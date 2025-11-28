成毅又受傷了 吊鋼絲墜落 後腦勺撞地痛到打滾

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
成毅吊鋼絲撞上障礙物從高空墜落，後腦勺直接觸地受傷。（視頻截圖）
成毅吊鋼絲撞上障礙物從高空墜落，後腦勺直接觸地受傷。（視頻截圖）

演員成毅在拍攝「兩京十五日」劇中的屋頂逃亡戲時，因吊鋼絲牽引失誤，胸部撞上障礙物後高空墜落，後腦勺直接觸地，由於地面未鋪設緩衝墊，成毅在地上痛到蜷縮翻滾好久無法起身。這一幕看得粉絲們直呼心疼。儘管成毅事後安撫粉絲說自己沒事，仍難平息粉絲怒火，怒批劇組接二連三發生吊鋼絲事故是草菅人命。劇組在當晚發公告向成毅道歉，稱將加強劇組安全規範措施。

成毅拍攝「兩京十五日」吊鋼絲，撞上障礙物從高空墜落現場。（視頻截圖）
成毅拍攝「兩京十五日」吊鋼絲，撞上障礙物從高空墜落現場。（視頻截圖）

據南昌晚報報導，「成毅又受傷了」話題27日衝上微博熱搜，閱讀量破億。據目擊者表示，成毅當天在新劇「兩京十五日」中拍一段打戲，導演喊開始後，他吊鋼絲從2樓窗戶飛出來，不料先是撞到房頂的一堆毛草上，然後重重地摔到地面上。

成毅吊鋼絲撞上障礙物從高空墜落現場。（視頻截圖）
成毅吊鋼絲撞上障礙物從高空墜落現場。（視頻截圖）

據現場視頻，成毅的後腦勺直接觸地，痛得捂住頭在地上打滾了好久，工作人員後來上前查看情況，成毅好不容易從地上坐起來，臉上全是灰。

成毅吊鋼絲受傷現場。（視頻截圖）
成毅吊鋼絲受傷現場。（視頻截圖）

看著成毅痛到絕望又淒慘的眼神，許多粉絲心疼地說「隔著屏幕都感覺得到他的痛」。成毅的後援會質問拍攝相關方，為什麼地上不鋪緩衝墊，這樣從二樓摔下來能不疼嗎？負責人留言，因為是實景拍攝，所以沒墊東西，並指「吊鋼絲磕碰避免不了」。後援會無法接受，要求製作方帶成毅去就醫，因為成毅拍這部戲不只一次受傷，已經受傷多次。

成毅27日晚在微博發文報平安：「拍戲磕碰在所難免，非常抱歉讓大家看到今天的場景。每一場打戲，武術組都會盡最大努力保護演員。在大家看不到的另一面，他們比演員更容易受傷，拍攝的武打動作都是他們先上。拍攝前討論動作時，武術老師會和演員反覆確認能否進行，我也會認真考慮，在自身能力範圍內的才去做」。

緊接著，成毅工作室也發文稱，經初步檢查確認成毅身體並無不適。不過仍難平台粉絲怒火。

當天深夜，「南京十五日」官微發布情況說明指出，「將以此次事件為戒，加強劇組安全規範措施，確保每一位演職人員的安全得到保障」。

據報導，此次是劇組半月內第三次吊鋼絲事故。11月26日成毅曾因鋼絲偏移左手撞屋檐瘀傷，同期還發生屋頂滑落靠腳卡瓦片自救情況、爆破戲碎屑嗆入呼吸道等險情。

