先前才手掌乾裂出血…張靚穎發長文談身體情況：得帶狀皰疹留疤

娛樂新聞組／即時報導
張靚穎發文透露自己的身體狀況。(取材自微博)
張靚穎發文透露自己的身體狀況。(取材自微博)

有著「海豚公主」美名的大陸知名歌手張靚穎，8月間才向粉絲傾訴自己手掌脫皮流血的健康問題，近日，她發文透露身體狀況，表示自己上個月確診帶狀皰疹，還留了一些疤；前不久又腳踝積水復發，變成了「單腿蹦的青蛙」。這段發文引起網友關注，紛紛向她喊話「要照顧好自己啊」、「健康最重要」。

張靚穎長文中提到，自己在上個月確診帶狀皰疹，雖已及時治療，但終究還是留了一些疤。張靚穎還透露，原本預留了成都跨年演唱會加場的時間，「但狀態可能不太允許」。 

不只如此，她還說，「前天估計是工作太密集加上沒睡好，腳踝積液的問題又覆發了。後面四期節目的demo是好友的錄音師從成都開車到瀘州在酒店錄製的」。

最後，她和粉絲說，「我的目標還是72沒有變！只是要調整速度調整狀態，所以不要擔心，看到我也別問我好沒好，就誇我好看就行了，剩下的交給我自己照顧，身體照顧好，心情也照顧好，音樂也照顧好，哪一樣都不能拖後腿」。

據悉，張靚穎今年行程達到了「空中飛人」級別，工作內容包括全新巡演、超過30場商演和音樂節、3檔常駐綜藝及新歌錄製，長期熬夜加上高度壓力，導致她的免疫系統紊亂，才會得了帶狀皰疹。

對此，有網友表示，「每一段都讀得我心驚肉跳，該休息就休息吧，沒有什麼比身體健康重要」，喊話她「身體好才能專心做事業」。

