霍思燕變胖了 網：飄李湘貴婦味 充滿幸福感

霍思燕和杜江在機場被網友偶遇。（取材自微博）

近日網友曝光女星霍思燕和小她5歲的丈夫杜江在機場的路透，網友們紛紛表示「霍思燕挽著杜江的手臂真的太甜蜜了」，「誰能懂霍思燕的咖色皮草跟皮靴搭配，真的走出李湘那種貴氣從容的範兒了」，「從她身上能看出跟李湘一樣享受生活的幸福感」。相關視頻和「霍思燕有點李湘那味了」話題上了微博 熱搜，霍思燕也被拿來和李湘做了一番比較，不少網友結論是：兩人都把日子過成偶像劇的狀態，即便變胖也有幸福感。

霍思燕和丈夫杜江近期在機場被網友偶遇，霍思燕挽著杜江的手，舉手投足間的幸福感羨煞許多網友。視頻中，霍思燕的造型以咖色皮草、皮靴搭配珠寶為主，體態豐潤舒展，被指復刻李湘標誌性「貴婦風」；二人均打破女星纖瘦刻板印象，霍思燕稱「全家不焦慮身材」，李湘早年便高調展示富態美，同被貼上「人間富貴花」標籤。

網友們紛紛留言：「燕姐這氣質，和李湘真是絕配」，「杜江真是人生贏家，有霍思燕這樣的老婆」，「那就要這樣一直幸福下去啊」，「霍思燕和杜江的甜蜜也太讓人羨慕了」，「這大眼專情男」，「好羨慕他們之間的感情」，「每個女性都有自己獨特的美」，「兩個人在一起很般配被嗑到了」。

據新浪娛樂報導，不同於如今娛樂圈主流骨感審美，霍思燕以圓潤豐滿的體態，展現出被生活滋養出的富足感，她那種無需緊繃的鬆弛氣場，即便變胖，但展現出的是從容貴氣。霍思燕和李湘二人豐腴體態獲讚「打破骨感霸權」，折射大眾對身材焦慮的反抗，霍思燕曾坦言「喜歡現在軟軟的樣子」，被解讀為女性對自己身體的掌控權宣言。

一些網友看霍思燕和杜江的機場照稱，能非常直觀的看出杜江對霍思燕的寵愛，兩人的挽手互動自然到讓人覺得非常舒服，完全沒有藝人包袱和刻意。現在的霍思燕處於半退休 的享樂主義，減少拍戲後的她，專注於種花養寵，強調「身材自由」，「不焦慮減肥」，直接將生活過成了偶像劇的狀態。杜江日常攙扶、整理背包帶等細節展現寵愛，兒子嗯哼主動分擔家務，其穿搭溫婉大於張揚，則與李湘的霸氣外露形成反差。