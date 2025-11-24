我的頻道

委裔女詐騙紅藍卡540萬被判刑 遭剝奪美籍

提振或降溫？美經濟驚現「不尋常現象」Fed傷透腦筋

霍思燕變胖了 網：飄李湘貴婦味 充滿幸福感

娛樂新聞組／綜合報導
霍思燕和杜江在機場被網友偶遇。（取材自微博）
霍思燕和杜江在機場被網友偶遇。（取材自微博）

近日網友曝光女星霍思燕和小她5歲的丈夫杜江在機場的路透，網友們紛紛表示「霍思燕挽著杜江的手臂真的太甜蜜了」，「誰能懂霍思燕的咖色皮草跟皮靴搭配，真的走出李湘那種貴氣從容的範兒了」，「從她身上能看出跟李湘一樣享受生活的幸福感」。相關視頻和「霍思燕有點李湘那味了」話題上了微博熱搜，霍思燕也被拿來和李湘做了一番比較，不少網友結論是：兩人都把日子過成偶像劇的狀態，即便變胖也有幸福感。

霍思燕和丈夫杜江近期在機場被網友偶遇，霍思燕挽著杜江的手，舉手投足間的幸福感羨煞許多網友。視頻中，霍思燕的造型以咖色皮草、皮靴搭配珠寶為主，體態豐潤舒展，被指復刻李湘標誌性「貴婦風」；二人均打破女星纖瘦刻板印象，霍思燕稱「全家不焦慮身材」，李湘早年便高調展示富態美，同被貼上「人間富貴花」標籤。

網友們紛紛留言：「燕姐這氣質，和李湘真是絕配」，「杜江真是人生贏家，有霍思燕這樣的老婆」，「那就要這樣一直幸福下去啊」，「霍思燕和杜江的甜蜜也太讓人羨慕了」，「這大眼專情男」，「好羨慕他們之間的感情」，「每個女性都有自己獨特的美」，「兩個人在一起很般配被嗑到了」。

據新浪娛樂報導，不同於如今娛樂圈主流骨感審美，霍思燕以圓潤豐滿的體態，展現出被生活滋養出的富足感，她那種無需緊繃的鬆弛氣場，即便變胖，但展現出的是從容貴氣。霍思燕和李湘二人豐腴體態獲讚「打破骨感霸權」，折射大眾對身材焦慮的反抗，霍思燕曾坦言「喜歡現在軟軟的樣子」，被解讀為女性對自己身體的掌控權宣言。

一些網友看霍思燕和杜江的機場照稱，能非常直觀的看出杜江對霍思燕的寵愛，兩人的挽手互動自然到讓人覺得非常舒服，完全沒有藝人包袱和刻意。現在的霍思燕處於半退休的享樂主義，減少拍戲後的她，專注於種花養寵，強調「身材自由」，「不焦慮減肥」，直接將生活過成了偶像劇的狀態。杜江日常攙扶、整理背包帶等細節展現寵愛，兒子嗯哼主動分擔家務，其穿搭溫婉大於張揚，則與李湘的霸氣外露形成反差。

霍思燕，1980年10月23日出生於北京市海澱區，女演員。2000年2月在「貧嘴張大民的幸福生活」劇中飾演張大雪，正式進入演藝圈。2003年以古裝清宮戲「少年天子」烏雲珠一角迅速走紅，後憑藉其電影處女作「我要成名」獲香港導演協會最佳新人銀獎。2007年在戰爭劇「西安事變」中飾演張學良的二夫人「趙四小姐」趙一荻，成功轉型。2013年，霍思燕和演員杜江奉子成婚，育有一子嗯哼。

李湘一項給人「貴婦」印象。（取材自微博）
李湘一項給人「貴婦」印象。（取材自微博）

退休 香港 微博

柯煒林一票之差錯失金馬影帝 笑喊：誰沒投我啦

金馬影帝張震曝幸運物是一顆糖 得獎只想好好睡一覺

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

