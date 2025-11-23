我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美烏會談內幕：檯面下火藥味十足 美控烏帶風向

加密幣崩跌 川普家族、追隨者全慘賠

霍思燕「有點李湘那味了」 網友結論：變胖也有幸福感

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
霍思燕和杜江在機場被網友偶遇。（取材自微博）
霍思燕和杜江在機場被網友偶遇。（取材自微博）

近日有網友偶遇女星霍思燕和小她5歲的丈夫杜江在機場的路透，網友們紛紛表示「霍思燕挽著杜江的手臂真的太甜蜜了」，「誰能懂霍思燕的咖色皮草跟皮靴搭配，真的走出李湘那種貴氣從容的範兒了」，「從她身上能看出跟李湘一樣享受生活的幸福感」。相關視頻和「霍思燕有點李湘那味了」話題上了微博熱搜，霍思燕也被拿來和李湘做了一番比較，不少網友結論是：兩人都把日子過成偶像劇的狀態，即便變胖也有幸福感。

霍思燕和丈夫杜江近期在機場被網友偶遇，霍思燕挽著杜江的手，舉手投足間的幸福感羨煞許多網友。視頻中，霍思燕的造型以咖色皮草、皮靴搭配珠寶為主，體態豐潤舒展，被指復刻李湘標誌性「貴婦風」；二人均打破女星纖瘦刻板印象，霍思燕稱「全家不焦慮身材」，李湘早年便高調展示富態美，同被貼上「人間富貴花」標籤。

網友們紛紛留言：「燕姐這氣質，和李湘真是絕配」，「杜江真是人生贏家，有霍思燕這樣的老婆」，「那就要這樣一直幸福下去啊」，「霍思燕和杜江的甜蜜也太讓人羨慕了」，「這大眼專情男」，「好羨慕他們之間的感情」，「每個女性都有自己獨特的美」，「兩個人在一起很般配被嗑到了」。

據新浪網，不同於如今娛樂圈主流骨感審美，霍思燕以圓潤豐滿的體態，展現出被生活滋養出的富足感，她那種無需緊繃的鬆弛氣場，即便變胖，但展現出的是從容貴氣。霍思燕和李湘二人豐腴體態獲讚「打破骨感霸權」，折射大眾對身材焦慮的反抗，霍思燕曾坦言「喜歡現在軟軟的樣子」，被解讀為女性對自己身體的掌控權宣言。

一些網友看霍思燕和杜江的機場照稱，能非常直觀的看出杜江對霍思燕的寵愛，兩人的挽手互動自然到讓人覺得非常舒服，完全沒有藝人包袱和刻意。現在的霍思燕處於半退休的享樂主義，減少拍戲後的她，專注於種花養寵，強調「身材自由」，「不焦慮減肥」，直接將生活過成了偶像劇的狀態。杜江日常攙扶、整理背包帶等細節展現寵愛，兒子嗯哼主動分擔家務，其穿搭溫婉大於張揚，則與李湘的霸氣外露形成反差。

霍思燕，1980年10月23日出生於北京市海澱區，女演員。2000年2月在「貧嘴張大民的幸福生活」劇中飾演張大雪，正式進入演藝圈。2003年以古裝清宮戲「少年天子」烏雲珠一角迅速走紅，後憑藉其電影處女作「我要成名」獲香港導演協會最佳新人銀獎。2007年在戰爭劇「西安事變」中飾演張學良的二夫人「趙四小姐」趙一荻，成功轉型。2013年，霍思燕和演員杜江奉子成婚，育有一子嗯哼。

退休 香港 微博

上一則

范冰冰奪金馬影后 工作室微博發文祝賀遭刪除

下一則

范冰冰奪金馬影后 視訊連線哭成淚人兒 狂收650條訊息「李安也祝賀」

延伸閱讀

假日搭飛機出遊 資深空乘分享5招 讓旅途更舒適

假日搭飛機出遊 資深空乘分享5招 讓旅途更舒適
桃機攜手日本阿蘇熊本機場 赴日辦台灣觀光推廣活動 推進雙邊旅遊交流

桃機攜手日本阿蘇熊本機場 赴日辦台灣觀光推廣活動 推進雙邊旅遊交流
TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元

TSA提新規 沒有REAL ID或護照 過安檢要付18元
感恩節搭機無REAL ID？交18元可獲臨時通行

感恩節搭機無REAL ID？交18元可獲臨時通行

熱門新聞

吳亦凡入監服刑4年，各種謠言不斷。(摘自微博)

吳亦凡驚爆在獄中「滿足不了大哥慘死」中國警方罕回應

2025-11-12 18:40
秦祥林和老婆現身民歌大巨蛋演唱會。(記者梅衍儂／攝影)

77歲秦祥林自美返台看民歌演唱會 帶老婆甜蜜現身

2025-11-22 04:30
朱茵曾演出「制服誘惑」是她的黑歷史。（取材自微博）

朱茵昔拍「大尺度三級片」仙女形象全毀 痛心喊：我被騙了

2025-11-09 19:20
朱孝天正在中國舉辦個人巡演。（取材自IG）

慘遭F4拋棄踢出 朱孝天現身 唱一半掩面痛哭

2025-11-16 09:29
金雞獎紅毯入場儀式上，陳建斌三次試圖牽老婆蔣勤勤的手，結果都沒成功。（視頻截圖）

太尷尬了…陳建斌走紅毯3次想牽蔣勤勤的手 都沒成功

2025-11-16 01:30
白潤音(左起)、導演張吉安、李安、李屏賓、許恩怡現身「地母」慶功宴。記者沈昱嘉／攝影

范冰冰奪影后哭到眼腫 6天前就拿到簽證 李安連線送祝福

2025-11-22 16:08

超人氣

更多 >
上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人

上餐廳隨手一舉動 業者說非常無禮也干擾他人
曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套
2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤

2026年注定翻身 三生肖氣場轉強、逆風翻盤
中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了

中使館暗示「有權直接對日動武」 日本外務省回應了
USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬可買美永居權