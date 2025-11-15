趙露思、陳偉霆「許我耀眼」慶功宴帶貨 網轟：割韭菜

趙露思(右)、陳偉霆參加「許我耀眼」慶功宴，兩人互動十分有趣。(取材自微博)

由大陸人氣女星趙露思 、陳偉霆主演的電視劇「許我耀眼」，在沒有宣傳的情況下空襲開播，沒想到收視爆了，讓當時身陷合約糾紛的趙露思「打了漂亮的翻身仗」。近日，該劇在成都舉行慶功宴，兩人同框互動，還原「許我耀眼」名場面，讓網友笑翻。不過，官方竟開直播賣起周邊商品，被網友質疑「割韭菜」。

「許我耀眼」日前大動作舉辦慶功宴，慶祝該劇突破20億觀看量的亮眼成績。趙露思、陳偉霆重現劇中話題性極高的名場面「妍妍接電話」。只見陳偉霆對著鏡頭狂喊「妍妍，接電話」，一口港普讓全網笑翻，逗趣互動也讓粉絲直呼「怎麼看都不會膩」，敲碗兩人二搭。

不過，直播時，官方竟開啟了帶貨模式，銷售起劇中周邊商品，例如34.9元人民幣(約4.9美元)的針織襪、209元至378元棉花娃娃禮盒等，被質疑「割韭菜」、「也太會賺了吧」、「連慶功也有帶貨工作」，其中不少商品還被吐槽價格貴、品質差。

對此，劇組解釋，「慶功宴和直播是不同的活動，因場地、時間等原因湊巧放在了一天進行」；而趙露思與陳偉霆在慶功宴結束後路過直播間，「一時興起決定驚喜空降，又被彈幕的熱情和愛包圍著，所有互動及模擬劇情都是心懷對屏幕前老朋友們的感恩之舉」。

但有網友反駁，陳偉霆被拍到手持襪子展示，趙露思則提及「星系庫存快售罄」，被指構成事實性促銷引導。