歐陽娣娣登廈金大橋體驗刷油漆 ：期待有天可以直接從這裡到家鄉

記者陳湘瑾／即時報導
歐陽娣娣在廈金大橋上體驗刷油漆。（圖／取自歐陽娣娣微博）
近年積極在中國大陸演藝圈發展的藝人歐陽娣娣，曾在參加泰國選秀節目時自我介紹寫著來自中國，也在今年大陸十一「國慶」轉發慶賀文章。近日她登上廈金大橋（廈門段）時表示，這裡可以看到家鄉，期待有一天可以直接從這裡過去。

廈門日報13日發布影片，標題為「歐陽娣娣變身廈金大橋（廈門段）建設者」，身穿螢光色工程背心的歐陽娣娣在受訪時表示，「覺得（廈門）東西很好吃，因為離我家鄉特別近，當天一到我就吃了沙茶麵，就有很豐富的味道。今年也來，就看到金門在那邊，所以就覺得很親切。」

她還在此次行程中體驗工人的實踐生活，畫面拍攝她手拿油漆刷粉刷，「為廈金大橋（廈門段）這麼大的建設出一點點小小的力量」。在另一支影片中她還表示，從這裡可以看到家鄉，期待有一天可以直接從這裡過去，「到家了，開車過去特別快。」

歐陽娣娣近年與姊姊歐陽娜娜一樣，積極在大陸發展，不過相比歐陽娜娜在微博上有超過2,000萬的追蹤者，歐陽娣娣目前在微博上的追蹤者為86萬。在《廈門日報》抖音帳號發布的影片下方，不少網友問歐陽娣娣和歐陽娜娜的關係，也有老觀眾感嘆以前看過歐陽娣娣上節目，沒想到現在已經長這麼大了。

歐陽娣娣本次參加的活動為2025電影頻道「星辰大海」青年演員優選計劃，主辦單位稱，計劃通過專業推荐機制為大陸電影儲備新生力量。名單顯示，歐陽娣娣受大陸演員蔣勤勤推薦，代表作為大陸古裝劇《當家主母》，名單中標註她來自「中國台灣」。另外，澳門有1位演員、香港有2位演員入選該計劃，其他皆是大陸演員。

廈金大橋計劃以廈門本島為起點，經廈門翔安的新機場，再連通金門島。歐陽娣娣參訪的廈金大橋（廈門段）長17.34公里，起於廈門本島，終點設互通接入廈門翔安國際機場，同步建設翔安支線路線，其中翔安支線長2.275公里。大陸國台辦發言人陳斌華曾表示，建設廈金大橋是兩地民眾的共同呼聲和迫切心願，大陸將和金門鄉親一樣，熱切期盼「新三通」早日實現，正在紮實推進各項工作。

歐陽娣娣受訪時表示，看到金門在那邊，覺得很親切。（圖／取自廈門日報抖音）
