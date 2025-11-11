我的頻道

3年竊案暴增1518% 紐約成扒手之都 警方提醒購物季保持警覺

聯邦政府停擺 紐約延遲發放取暖補助金

「新聞女王」成「廣告女王」？黃宗澤「從名牌包掏出牛奶」網笑翻

娛樂新聞組／即時報導
黃宗澤自嘲，「我就是新聞女王2中插廣告的神」。(取材自微博)
由港星佘詩曼主演的電視劇「新聞女王2」日前開播，但被不少網友發現劇中廣告植入密度高，尤其是黃宗澤飾演的新聞總監「古肇華」全程舒化奶不離手，「新聞女王」也因此被調侃變成「廣告女王」。

香港01報導，據統計，劇中廣告的主要品牌包括伊利舒化奶、東方樹葉、海信、補水啦、怡寶、COLMO等，由此可知「新聞女王」這部劇在內地受到歡迎的程度。

劇中，黃宗澤飾演的新聞總監見縫插針安排廣告，甚至用提詞器打廣告讓主播念出來，凸顯其「利益至上」的商人形象，網友稱之為「中插廣告的神」。此外，黃宗澤也被設定為「嗜奶人」，主播台、辦公室裡全程舒化奶不離手，其中有一幕他從名牌包中掏出牛奶的橋段，被網友調侃，被調侃「像偷來的」、「違和感拉滿」。

有網友吐槽過度植入會「割裂劇情」，呼籲「商品別搶戲」；但也有觀點認為高招商反映劇集熱度與商業價值，且部分創意植入與角色貼合，形成獨特喜劇效果。

對此，黃宗澤直接發文自嘲，「我就是新聞女王2中插廣告的神」，坦然接納網友調侃；佘詩曼則回應稱「廣告多是好事，代表劇集受市場認可」，並強調「植入符合劇情」。

另一方面，有網友發現，佘詩曼飾演的「Man姐」繼「新聞女王」掀起「高知女精英」穿搭熱潮後，續集的「戰袍」行頭全面大升級。

「新聞女王2」一開場，「Man姐」即以一套氣勢逼人的黑色風衣霸氣登場。細數其行頭，全身均是頂級大牌，包括腕表、耳環、腰帶、包包，單是配件總值就近12萬元港幣，再次奠定其女王地位。

佘詩曼飾演的「Man姐」行頭全面大升級。(取材自微博)
紐約勵馨成立21周年感恩募款晚會

紐約勵馨成立21周年感恩募款晚會

