加州單親母送外賣養2女 孩被嘲笑不帶零食、不分享

參院通過臨時預算 離史上最長政府停擺落幕剩一步

「繁花」編劇稱襲警後靠關係脫身 上海警通報：開玩笑顯人脈

世界新聞網／輯
「繁花」編劇秦雯。(取材自微博)
「繁花」編劇秦雯。(取材自微博)

電視劇「繁花」編劇秦雯自曝「曾襲警後靠關係被放行」的言論引發輿論關注，上海警方11月11日發布警情通報，所謂「撈人」情節屬於開玩笑，實際案件處置合法合規，並無不當。

據通報，事件發生於2019年3月29日晚上，秦雯與友人許某某在上海陝西南路人行道上違法騎自行車，被黃浦公安分局執勤民警攔下。過程中許某某與民警發生爭執，秦雯則從背後拍了民警一下。

警方依法將兩人帶至瑞金二路派出所調查，兩人隨後承認錯誤並作書面檢討，警方依規對交通違法行為處罰，因秦雯行為輕微，未予進一步處理。

調查顯示，秦雯事後確曾打電話向丈夫王某某求助，王某某試圖請媒體朋友幫忙了解情況但被婉拒，並未實際干預辦案。

秦雯稱，網傳錄音內容源於2020年與朋友飲酒閒談，提及「撈人」等言論市開玩笑、想炫耀人脈，錄音在不知情的情況下被編輯發到網上。

「繁花」2023年播出後大獲好評。(取材自微博)
「繁花」2023年播出後大獲好評。(取材自微博)

紅星新聞報導，此次事件起因於10月底網絡流出的錄音。編劇古二於10月31日曝光「繁花」劇組內部對話，其中秦雯談及「襲警被撈出」的經歷。音頻中，秦雯與女伴自曝襲警後被抓進派出所，打電話找人撈出，王家衛問：「你們這麼張揚，還要打電話給所有警察朋友？」

女同伴稱她打了一個電話，來者很有套路：「兩句話就把我們兩個人撈出去了。他實際上已經給派出所所長打過電話了。」秦雯稱，把她們撈出來的是朋友的小弟。

上述錄音中曝光，引發外界質疑警方執法公正性。

繁花 王家衛

