王家衛錄音門延燒 陳坤、周迅疑被內涵「騙劇本」

王家衛錄音被加碼公開，這回是周迅（左）、陳坤（右）躺槍。（取材自微博）

中劇「繁花 」劇組原編劇「古二」（本名程駿年）近日再加碼公開香港導演王家衛 多段錄音，除涉及藝人唐嫣、劉詩詩等私下對話，並稱王家衛藉開影視公司招學生，開夏令營收年輕人劇本，還疑似內涵陳坤、周迅 「騙劇本」。「繁花」劇組日前再次發布嚴正聲明，指程駿年為洩私憤發布非法錄音，且經蓄意剪輯及惡意解讀，劇組正持續取證中且已提交給國家司法、主管等部門。

繼日前在網上爆料稱「繁花」劇組剝奪署名權，古二近日加碼公開多段錄音。據中國藍新聞、網易報導，古二再曝王家衛在古二把劇本發給編劇許思窈後，提議他們的寫作模式可以做影視公司，招大量學生，秦雯和許思窈可以開夏令營，蒐集劇本。許思窈提到類似開班模式有陳坤和周迅，嘲諷他們這樣是在外面「騙劇本」。

不過有網友一查，陳坤、周迅的「山下學堂」壓根不搞劇本徵集，純屬表演訓練；網友稱這波「誤傷」簡直比「一代宗師」裡張震的戲分還冤。

至於在這場風波中，陳坤、周迅無辜「躺槍」，而陳道明更是因為錄音中一句「彈鋼琴越彈越low」被捲入戰局；網友調侃：「陳道明可能自己都不知道，彈個鋼琴還能被遠程差評。」

也許是此次錄音檔內容太「炸裂」，「繁花」劇組日前發出「嚴正聲明」指出，程駿年為洩私憤肆意在網上發布大量未經證實的非法錄音，不僅未經當事人同意，且存在大量失實、蓄意剪輯和惡意解讀情況，導致相關人員遭受大規模網路暴力；同時其發布內容不遺餘力煽動社會對立、誘導負面情緒，影響極其惡劣。