參加趙露思音樂會要先考試 出現答題黃牛

趙露思「思念如面」音樂會，吸引粉絲參加。(取材自微博)

中國大陸人氣女星趙露思 擺脫合約糾紛後，先是推出新單曲「Black Veil Bride」，創下不俗成績，近日，她又傳出將在生日前夕舉辦「思念如面」音樂會。不過，音樂會門票透過答題通關、0元預約形式發放，因此網上出現大量聲稱擁有「題庫與答案」的黃牛帳號，並將票價炒至千元（人民幣，下同）。

荊楚網報導，該音樂會入場券於11月4日20：00通過答題通關、0元預約的形式正式發放。參與流程是先進行答題，然後獲得預約資格，最後預約門票。此外，如需同時解決住宿和觀演接送的問題，根據大麥App 顯示，需支付370元到392元不等的費用。

消息公布後，大麥預約人數突破30多萬。據公布細則顯示，本次音樂會採用答題篩選制票務分配方案，參與者需通過50道題目測試，得分80分及以上且排名前1萬名，方可獲得預約資格。最終，系統將從達標用戶中隨機抽取5000名幸運者獲得門票。

與此同時，網路二手平台出現大量聲稱擁有「題庫與答案」黃牛帳號。

報導指出，黃牛服務主要分為兩類：一是出售所謂的完整題庫與標準答案，標價從2元至50元不等；二是提供代考服務，承諾保證獲得預約資格，收費高達1400元。

對此，大麥網工作人員表示，「不要相信虛假黃牛售票信息，以及所謂的帶入場名額、粉絲轉讓名額、幫忙代拍等」。相關訊息一度引發熱議。