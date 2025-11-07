重新詮釋錄K歌之王 陳奕迅落淚找回最初的感動

陳奕迅打造「K歌之王AIR」新版本。（圖／環球音樂提供）

陳奕迅（Eason）重新詮釋金曲「K歌之王」，前進英國攜手The Heritage Orchestra管弦樂團，為歌曲灌注新生命，他說獲知客戶想使用「K歌之王」華語版的邀約，決定同步完成「K歌之王 AIR」華語、粵語兩種版本，「不能分開這對雙胞胎」。

陳奕迅(前排右)跟英國The Heritage Orchestra管弦樂團合作。（圖／環球音樂提供）

當他走進具有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室，聽到樂隊正在演奏「K歌之王」，瞬間深受感動，眼淚也不由自主地流下來，興奮形容這次合作是「一生一次的珍貴體驗」。不過隨著計畫愈來愈盛大，成本逐漸增加，Eason笑稱整體超出預算，「我負責自掏腰包拍下錄影過程，我很想留個紀念，變成MV永存，跟大家分享。這次換來的感動，真的超出預期，非常值得」。

「K歌之王」由林夕填詞、陳輝陽作曲，他直讚當年創作團隊的深度，表示這首歌曲不僅是情歌，更是對卡拉OK盛世的文化觀察，「歌曲描寫了『我愈賣力愛你，你卻以為我在唱卡拉OK』的無奈，表達了真心不被欣賞的感傷」。

他也提到這次重新錄音，心情像是嬰兒第一次品嘗食物，「當年首次在商場活動唱這首歌時，因為大家沒聽過，反應平淡，我完全感受到歌詞中的諷刺，我再賣力，你也不知道我多用心那種悲哀感覺」。

但在歌曲走紅之後，前奏一響大家就沸騰，反而失去了那種純粹感受。「這次在倫敦，首次與大型管弦樂團合作，我重新又找回那份感動，所以感動得忍不住又流淚。單是聽他們拉奏幾個音符就已經全身顫抖。那些音色質感真的很好聽。即使樂手們聽不懂中文，音樂的純粹力量已足以跨越語言，真的令人動容。」陳奕迅說。

