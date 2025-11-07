我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羽球／戴資穎震撼宣布退役 盼精神陪伴大家繼續前進

考量公共負擔…領福利難獲綠卡 嚴審即將退休者

重新詮釋錄K歌之王 陳奕迅落淚找回最初的感動

記者林士傑／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
陳奕迅打造「K歌之王AIR」新版本。（圖／環球音樂提供）
陳奕迅打造「K歌之王AIR」新版本。（圖／環球音樂提供）

陳奕迅（Eason）重新詮釋金曲「K歌之王」，前進英國攜手The Heritage Orchestra管弦樂團，為歌曲灌注新生命，他說獲知客戶想使用「K歌之王」華語版的邀約，決定同步完成「K歌之王 AIR」華語、粵語兩種版本，「不能分開這對雙胞胎」。

陳奕迅(前排右)跟英國The Heritage Orchestra管弦樂團合作。...
陳奕迅(前排右)跟英國The Heritage Orchestra管弦樂團合作。（圖／環球音樂提供）

當他走進具有140年歷史的Lyndhurst Hall錄音室，聽到樂隊正在演奏「K歌之王」，瞬間深受感動，眼淚也不由自主地流下來，興奮形容這次合作是「一生一次的珍貴體驗」。不過隨著計畫愈來愈盛大，成本逐漸增加，Eason笑稱整體超出預算，「我負責自掏腰包拍下錄影過程，我很想留個紀念，變成MV永存，跟大家分享。這次換來的感動，真的超出預期，非常值得」。

「K歌之王」由林夕填詞、陳輝陽作曲，他直讚當年創作團隊的深度，表示這首歌曲不僅是情歌，更是對卡拉OK盛世的文化觀察，「歌曲描寫了『我愈賣力愛你，你卻以為我在唱卡拉OK』的無奈，表達了真心不被欣賞的感傷」。

他也提到這次重新錄音，心情像是嬰兒第一次品嘗食物，「當年首次在商場活動唱這首歌時，因為大家沒聽過，反應平淡，我完全感受到歌詞中的諷刺，我再賣力，你也不知道我多用心那種悲哀感覺」。

但在歌曲走紅之後，前奏一響大家就沸騰，反而失去了那種純粹感受。「這次在倫敦，首次與大型管弦樂團合作，我重新又找回那份感動，所以感動得忍不住又流淚。單是聽他們拉奏幾個音符就已經全身顫抖。那些音色質感真的很好聽。即使樂手們聽不懂中文，音樂的純粹力量已足以跨越語言，真的令人動容。」陳奕迅說。

據悉，這個計畫被陳奕迅愈搞愈大，雖然超出預算，但他說「換來的感動，真的超出預期，非常值得」。

上一則

「頂流印鈔機」王一博不續約樂華娛樂？ 公司股價應聲大跌

下一則

觀影說劇╱「奇幻導航」瑪格羅比、柯林法洛吻戲尷尬

延伸閱讀

周末好去處／印度燈節 展現多元文化色彩

周末好去處／印度燈節 展現多元文化色彩
我愛卡拉OK

我愛卡拉OK
陳奕迅剪掉招牌卷髮 看球賽臉變圓了

陳奕迅剪掉招牌卷髮 看球賽臉變圓了
曾被黃曉明說「不知道是誰」… 陳偉霆逆襲成頂流「一路走來不易」

曾被黃曉明說「不知道是誰」… 陳偉霆逆襲成頂流「一路走來不易」

熱門新聞

「護理系女神」謝侑芯在大馬猝死，如今傳出諸多疑點。圖／摘自Instagram

護理女神謝侑芯命喪浴缸 黃明志認共度一夜 驚見壯陽藥

2025-11-02 14:07
竇靖童與女星宋妍霏戀情曝光。(取材自微博)

王菲愛女竇靖童戀情曝光 深夜約會太甜 低調秘戀1年被抓包

2025-10-30 03:26
31歲網紅謝侑芯上月在大馬驟逝。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯陳屍浴缸 黃明志驚爆同房 闖浴室做CPR

2025-11-02 08:43
玉澤演日前才到台灣出席活動。（取材自Instagram）

韓星玉澤演宣布結婚 經紀公司證實新娘身分

2025-10-31 23:43
驟逝的謝侑芯被網友封為「護理系女神」。圖／摘自IG

護理女神謝侑芯喪命爆內幕 警懷疑黃明志性交、移動遺體

2025-11-02 09:05
屠穎（中）和周華健（右）交情非常好。圖／摘自小紅書

資深音樂人屠穎驚傳過世 早上還在曬跑步照

2025-11-01 08:51

超人氣

更多 >
中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金

中國全運會10米跳水「神仙打架」 全紅嬋失牌 陳芋汐強勢奪金
湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳

湖南醫院副院長出軌女醫 17分鐘「女上男下」影片瘋傳
亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此

亞裔谷歌員工沒錢付房租 被迫住車上 很多同事如此
台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟

台普發現金 長期旅居國外 戶籍遭遷出也可領…注意這步驟
突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切