時機到了…相隔12年 彭氏兄弟聯手執導「拾荒法師2」

「拾荒法師2」開鏡，預計於明年1月殺青。（圖／852Films提供）

全新動作電影「拾荒法師2」近日在香港 開鏡，康復後精神奕奕的監製陳子聰首次現身，率領主演何超（何超儀）、波斯男神Iman以及本片黃金製作班底—相隔12年再度聯手執導的「見鬼」知名導演組合「彭氏兄弟」彭順、彭發，還有金牌編劇葉廣儉、袁和平班底的武術指導陳少華（財哥）與黃劍偉（偉哥），陣容星光熠熠。

男女主角接受長達9個月嚴格的武術訓練，何超表示一直希望演一個女俠，這是「千機變」之後相隔22年再演女俠，圓了她的心願，她說：「我有個直覺，我的演藝事業將再創高峰。」監製陳子聰充滿信心表示，整個班底重現港片黃金時代的精神，「這次結合的火花，真的很多驚喜。」更將為觀眾帶來全新的視覺動作體驗。

為了拍出真實動感，何超與Iman在「拾荒法師2」拍攝前經歷9個月的武術特訓。何超透露：「我們不是拍『硬碰硬』的那種大場面，而是偏向體操式的中國武術，武術導演特別邀請中國武術團隊為我們特訓，我們要練的是各門派的招式及各種兵器的運用，從拳腳對打到舞刀弄槍，每一個細節都要練得精準。」

監製陳子聰則表示：「起初看到他們練到全身是傷，相當擔心。後來看到他們訓練上了軌道，我知道他們體能上可以應付，因此放心開拍，現在我對他們充滿信心，雖然辛苦但值得！」

除了武打動作戲以外，Iman在片中將挑戰「全廣東話」演出，為此他花了大半年苦練廣東話，更要在拍攝前背熟劇本上的每一句台詞。現場他以廣東話跟工作人員打招呼，而監製陳子聰在旁則笑說：「再講就沒驚喜啦。」要大家到時進戲院看他的廣東話學習成果。

「拾荒法師2」是彭順與彭發繼2013年電影「逃出生天」後，相隔12年再次以「彭氏兄弟」之名合導的作品。兩人過去合作的「見鬼」系列、「無聲火」與「風雲II」等片皆屢創佳績、享譽國際。

談到暌違12年再度攜手，彭發笑說：「這些年接受訪問時，記者總會問我們何時再合作，我們都會想什麼時候再來合作拍一部呢？「拾荒法師2」正是最好的時機，集結我們都很喜歡的元素，我們相信一起合作會有新的火花。」