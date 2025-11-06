向太稱美國滿街乞丐、流浪漢 「兒孫敢留美就捐光錢」

我的頻道

中國新聞組／北京6日電
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}
「向太」陳嵐發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」。（視頻截圖}

香港影視大亨向華強的妻子「向太」陳嵐又語出驚人，這次她發視頻奉勸大家「千萬不要移民漂亮國（美國）」，稱美國現在滿街都是乞丐、流浪漢、癮君子，並揚言她絕對不允許自己的孩子和孫子女去美國讀書，「如果他們敢去，我把錢捐了，一毛都不留給他們」。有網友點讚她「這個很正」，或調侃「用鈔能力進行精準打擊」，也有網友「歪樓」扒出她兒子曾在英國留學，質疑她「雙標」：「不去美國，但是可以去加拿大歐洲」。

綜合星視頻、網易報導，11月4日，向太在她發布的視頻中，喊話：奉勸各位千萬不要移民美國，你付出的代價不可想像。她表示，「絕對不允許我的小孩移民美國，孫子孫女不准去美國讀書，如果他們敢去，我把錢捐了，一毛都不留給他們」。

向太並表示，現在的美國，乞丐、流浪漢、癮君子滿街都是，她有些有錢的朋友住美國很久了，這幾年想搬回來，他們會覺得不安全，也被打劫過。最後向太再強調，建議不要移民去美國，留學也沒必要，工作、投資也不行。

「向太稱子女敢去美國就捐光家產」、「向太禁止孫子孫女赴美讀書」等話題隨即被頂上了微博熱搜，截至11月6日上午已累計閱讀量超過3000萬。

對於向太這波操作，有網友點讚：「其他先不說，這個就很正」，「不僅僅如此，單單持槍合法就讓人沒安全感」；不少網友則調侃為「用鈔能力進行精準打擊」，「真的是掌握了流量密碼」，「戲太多了」，「她可太懂賺夾頭的錢了」，「說得她有錢一樣」，「網友想聽啥 她說啥」。

也有網友扒出她兒子向佐曾在英國留學，質疑她「雙標」：「不去美國，但是可以去加拿大歐洲」，「他家孩子在英國讀到高中就不上學了」，「「說的好像多愛國似的，但好像沒看過什麼新聞說她家捐款的」，「所以送來內娛了」，「「問過兒子、兒媳郭碧婷了嗎？」，「孫子孫女留學需孩子母親同意」，「不要看張嘴說了什麼，而是要看背後私下實際做了什麼」。

