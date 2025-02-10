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格鬥女王張偉麗跨界演電影… 導演賀她衛冕： 每一次挑戰都逆風而上

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張偉麗衛冕女子草量級冠軍，「下一個颱風」導演祝賀。(取材自微博)
張偉麗衛冕女子草量級冠軍，「下一個颱風」導演祝賀。(取材自微博)

中國格鬥運動員張偉麗跨界演電影了。由李玉執導，張子楓、張偉麗、姚晨主演的電影「下一個颱風」，去年在福建霞浦殺青。近日，張偉麗在澳洲雪梨成功衛冕女子草量級冠軍，「下一個颱風」官微特別發文恭喜她，「拳腳間、銀幕上，皆是女性力量。堅韌果敢的格鬥女王、溫柔細膩的漁女阿汐，每一次直面挑戰，她都逆風而上」。

揚子晚報報導，導演李玉發布了一段張偉麗比賽視頻，稱「偉麗最讓我感動的，是她在第四個回合中，哨聲一響，她順手拉起了對方，連解說都忍不住稱讚了一下，比賽是比賽，規則是規則，但女性力量下的格局和善良真的爆發出了最大的魅力，是偉麗讓我愛上了這個看似殘酷但又自我的挑戰」。

她更在「下一個颱風」的評論說，「一個表面用拳，裡面用心；一個表面用心，裡面用拳，請品，請4月4號細品」。有網友評論稱，張偉麗冠軍能拿，電影能演，六角形戰士就是這麼全面。

據悉，「下一個颱風」講述颱風剛過的海島之上，一隻眼受傷的城市女生林沫沫（張子楓飾），與島上土生土長的失語女孩阿崗（張偉麗飾）相遇。當無情的風暴逐漸撕開兩人隱密哀傷的過往，兩個看似另類但熾熱的青春，相互慰藉，彼此支撐，用友情的力量對抗人生的颱風。

影片為女性題材，不管是陣容或劇情都有濃厚的女性意識。導演李玉擅長拍攝女性細膩內心情緒，先前的「觀音山」等就受到不少影迷喜愛。

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