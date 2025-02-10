汪小菲斷絕張蘭內幕遭揭 傳「麻六記」捲土重來？

汪小菲(左)和張蘭近來行為已到天怒人怨。(取材自微博)

大S 香消玉殞，前婆婆張蘭 、汪小菲 疑間接透過網軍的膾子手，惡意散播假消息引發眾怒。後遭抖音及微博無限期封禁。儘管汪火速斷絕與張蘭的關係，但外傳他早已和台北大直「忠泰樂生活購物中心」簽約，打算讓「麻六記」在大S家鄉捲土重來，未料因形象差到「天怒人怨」，也被商城以「此時不宜」畫清界線。

大S生前與汪小菲離婚後，張蘭與汪小菲這幾年的「金流」全靠餐飲品牌「麻六記」撐起一片天，尤其張蘭更被外界冠上嗑著「冷血饅頭」的惡婆婆，洋洋自得。雖然抖音「封殺」事件發酵，許多網友採取退訂抵制，但該品牌的線上銷售熱度似乎未減，有中國餐飲業內分析，「麻六記」的發展與張蘭、汪小菲深度綁定，如今雖被「斷流」加上品牌形象重創，未來勢必仍會尋求品牌新的代言人繼續經營。

中媒也報導，張蘭、汪小菲的抖音平台帳號雖被封禁，不過「官方旗艦店」的多平台仍正常直播。截目前為止，麻六記抖音官方旗艦店仍有超過260萬人關注，熱賣最高的正是酸辣粉。

而張蘭、汪小菲過去長期消費大S蹭流量，2022年起，汪小菲與大S離婚交火持續延燒，張蘭站上浪尖，一邊爆料，一邊帶貨酸辣粉，於是才被外界譏諷狠吃「冷血饅頭」，只是她對於所有批評，毫不在乎，甚至還發狂語，「吃相好看、難看都沒關係」，自豪自己「問心無愧賺來的這頓飯」，盡毀世間三觀。

而今，網更瘋傳汪小菲在微信朋友圈、群組大喊冤，自認什麼都沒說，卻被審判，揚言要斷絕母子關係，「我不孝，絕對不能讓這種人獲得支持，她是我媽，可是我和她的三觀天地不合，我不是東西，我對不起所有人」。