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1個月推2新劇 Baby全面復出？ 排名押後引熱議

娛樂新聞組／綜合報導
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「漫影尋蹤」由Angelababy(左)、王安宇主演。(取材自微博)
「漫影尋蹤」由Angelababy(左)、王安宇主演。(取材自微博)

因為在巴黎觀看瘋馬秀遭到軟封殺的Angelababy復出成功了？她兩年前就拍攝完畢的古裝劇「相思令」上個月才開播，沒想到她參演的另一部劇「漫影尋蹤」，日前又在毫無宣傳情況下突然開播，短短一個月內播出兩部劇，讓不少網友猜測，她已全面解封，但另一方面，她卻被發現演員排名順位被押後，引起網友熱議。

「漫影尋蹤」是一部愛情懸疑劇，只有12集，故事設定在民國時期，男主角則是近日以「小巷人家」收穫不少人氣的王安宇。該劇講述租界警員阿萊在神秘女子露娜的幫助下找回了平和單純的自己和做警察的初心的故事，其他演員還包括匡牧野、程瀟、于小銅、張雨劍等。

該劇和「相思令」一樣，在沒有什麼宣傳下突然開播，且有網友發現，原先在演員番位上排名第一的Baby，硬生生被押後到第三位，又被發現她第一集出現的鏡頭不到三分鐘，給人一種草草播完就算的感覺。

不過，Baby本人似乎對排名並不在意，她曾在受訪時表示，自己對於戲分多寡、演員順序沒有特別在乎，認為只要戲劇好看，每位角色都非常出色的，她只希望能找到最適合自己的角色，並把角色發揮到最好。

此外，有網友看好Baby兩部新劇連著播出，代表的應該是全面回歸、市場價值逐步回暖。

Angelababy

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