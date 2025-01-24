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甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

娛樂新聞組／即時報導
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)
王一博曾被吐槽是文盲，但他其實有著不錯的外語能力。(取材自微博)

大陸男星王一博2019年和肖戰演出「陳情令」，雙雙暴紅，躍升頂流。王一博近年知名度大漲，但飲水思源的他從未忘過家鄉洛陽，不放棄任何宣傳機會。近日，他在戶外探索紀實節目中，配上英文獨白作介紹，讓更多海外朋友認識洛陽。讓人眼睛一亮的是，這段英文獨白無論咬字、口音、語速都表現得非常好，讓許多網友讚不絕口。

王一博這段時間未進劇組拍戲，原來是忙著拍攝冒險節目「探索新境」。據悉，由於節目中的挑戰項目過於困難，加上王一博本身的商業價值太高，一度傳出找不到保險公司投保。

近日，河南日報海外帳號發布洛陽美景視頻和王一博在「探索新境」節目中的英文獨白，並配文「王一博的英文獨白和家鄉洛陽的美景簡直絕配」，王一博說道，「I want to leave the city lights behind ，Go deep into nature (我想把城市的燈光拋在腦後，深入大自然）」，咬字清晰，聲線動聽、抑揚頓挫，讓不少網友大讚「真好聽」、「英文說得真好」、「誰還敢說他是絕望的文盲」。

據悉，王一博曾因只有高中學歷，被質疑文化水平，連央視都曾發文暗諷他是「絕望的文盲」。

聽完他的英文獨白後，有粉絲為他發聲，稱他語言能力很強，曾在綜藝「天天向上」展示一口流利英文與韓語，而在「這就是街舞」中與外國人用英文溝通也完全沒有問題，絕對不是一個文盲。

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