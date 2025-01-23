王鶴棣「打更人」哭戲封神 曾被嫌演技油膩…他受訪驚吐內幕

王鶴棣飾演的「許七安」一度被嫌油膩。(取材自微博)

以電視劇「蒼蘭訣」暴紅的大陸男星王鶴棣 ，近日與田曦薇主演古裝劇「大奉打更人」。開播初期，王鶴棣飾演的「許七安」被嫌油膩、原聲台詞口音重，沒想到隨著劇情不斷推進，他扭轉口碑，在大結局中「封神級」哭戲，更是觸動千萬觀眾的心。近日，他受訪時提到油膩的演技其實是有原因的，讓不少網友恍然大悟。

「大奉打更人」雖然已在日前大結局，但相關熱度還是很高。劇中，王鶴棣飾演的「許七安」不顧一切揭發「血屠300里」真相，還給慘死獄中的忠臣一個遲來的公道，其中一場崩潰爆哭戲，讓不少觀眾為之動容，演技直接封神。

近日，王鶴棣接受「人民文娛」專訪提到，「人物的心境會隨著事件的變化有所成長，許七安剛到大奉世界的時候肯定會對前世有些不捨，所以他一上來，更多是對大奉世界的觀察，以一種玩鬧、有趣、喜劇的心態，但後期經歷更多事件，他就會是一個比較嚴肅、正經的心態，或者是說有一些戰鬥感在身上吧」。

此番說明解釋了「許七安」前期搞笑、後期熱血的轉變，其實是有原因的。有網友表示，王鶴棣的演技讓人看出不同的層次，十分難得。

隨著「大奉打更人」最後留下的伏筆，不少網友紛紛敲碗趕緊開拍第二季。