包緊緊現身彩排 王菲隔7年登春晚… 全網沸騰

王菲曾多次登上春晚，這次她將帶來新歌「世界贈予我的」。(取材自微博)

近年漸漸淡出公眾視野的天后王菲 ，日前被歌迷拍到現身央視蛇年春晚彩排現場，她身穿黑色羽絨服、戴著口罩 和帽子，包裹嚴實下還是被認出。央視春晚官微隨後證實，王菲將在蛇年春晚舞台上演唱「世界贈予我的」，這是王菲時隔7年後再度亮相春晚。網友得知無不敲碗期待。

其實，王菲曾多次登上春晚，包括1998年演唱「相約九八」、2010年的「傳奇」、2012年的「因為愛情」，以及2018年的「歲月」。這次，王菲帶來新歌「世界贈予我的」，春晚官博PO文，「攬世間溫柔，以深情回敬。感恩歲月賜予，每一刻都值得細細珍藏」。

天后重登春晚舞台的消息傳開後，全網沸騰，有網友表示，「那今年春晚我一定要看了」、「春晚穩了，再也不用聽口水歌了」、「終於等到了」、「還得是王菲，感動哭了」。

據了解，王菲不僅是首位包攬兩岸三地音樂頒獎典禮最佳女歌手獎項的「大滿貫」歌手，也是金氏世界紀錄「銷量最高的粵語女歌手」和「銷量最高的電子遊戲主題曲」（Eyes On Me）的世界紀錄保持者。回顧王菲的春晚歷程，每次亮相都堪稱經典。

1998年，王菲與那英合唱「相約九八」，成為華語樂壇經典，兩位天后的完美配合讓歌傳唱至今，成為時代的記憶符號；2010年，憑藉一首「傳奇」驚豔眾人，空靈的嗓音加上獨特的曲風，讓這首歌一夜之間火遍大江南北，讓人沉醉於她營造的音樂意境。