黃聖依與楊子真的分了 終於拿回個人財產

黃聖依對婚姻的選擇是「不再一起走下去」。(取材自微博)

「星女郎」黃聖依與富商老公楊子面臨婚姻危機，兩人參加綜藝「再見愛人4」，透過旅行緊密相處，決定最終是否延續婚姻，而楊子選擇「繼續」，黃聖依則不願再一起走下去，然而兩人節目互動至到選擇結果出爐，都還是讓網友質疑是否只是依照「節目劇本」在演戲？在事後的「再見愛人4」回門宴中，楊子給出答案了。

「再見愛人4」回門宴邀來節目中三對夫妻重聚一堂，黃聖依在宴會上端出「羅宋湯」，她表示是她人生學得第一道菜，透露中學時在同學家品嘗後便念念不忘，還專門到同學家學做這道菜。

黃聖依表示曾做給楊子吃，但楊子說不好吃，但這道菜是黃聖依自己很喜歡的。她宴會上端出此道菜，並說，「我想表達的是，只要我喜歡就好了，我不Care他...自己喜歡才最重要。」

楊子也透露已和黃聖依不再共同生活，徹底分開了，但仍有一些聯絡，黃聖依還表示，因為這個節目，令楊子大有改變，「我覺得從意識上面，他確實在下了節目之後，我覺得節目對他的影響是他會調整一下自己的思考的一個方向，然後對孩子的這種態度也會有改變。」