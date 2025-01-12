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劉德華演唱會傳火警、有人打鬥？ 8起報案「全是假」 警疑惡作劇

娛樂新聞組／即時報導
劉德華香港場演唱會疑似遭人「假報案」惡作劇。(取材自微博)
劉德華香港場演唱會疑似遭人「假報案」惡作劇。(取材自微博)

香港藝人劉德華10日在紅磡香港體育館舉行演唱會，但執法部門自當晚8時51分起，至少接獲8宗報案，分別指在紅館內起火、有人打架及發現可疑車輛等。警員初步調查後發現全是虛報，不排除有人惡作劇。據悉，報案電話均來自同一電話號碼，案件列作「浪費警力」跟進。

新快報報導，劉德華近日在紅磡香港體育館舉行「今天…is the Day劉德華巡迴演唱會2024/2025 — 香港站」，連日吸引不少人捧場，10日是演唱會最後一日。

報導稱，首宗於晚間8時51分接報，有自稱是紅館人員的報案人表示，在紅館後台有電線或威亞(鋼絲)起火，而且自己受傷。但救援人員接報趕至，經調查後證實未發生火警，因此收隊離場。約1分鐘後，執法單位接獲第二宗報案，表示在紅館外發現可疑車輛；再過1分鐘後，執法單位接獲第三宗報案，表示有人在紅館打架，警員經調查後，證實子虛烏有。

至晚上9時許，又有人報案稱紅館有觀眾不適，救護人員趕至現場了解後，證實無人不適。其後在晚上9時37分，執法單位再接報指紅館發生火警，不過職員經了解後證實虛報。晚上約10時，執法單位接獲第六宗報案，報案人稱紅館正門有人昏迷，但經救援人員了解後，證實又是虛報。

當晚10時19分，執法部門又接報，有人聲稱在座位發現可疑的白色粉末，但警員經調查後，證實有關的座位並不存在。晚上10時33分，又有人報案聲稱紅館舞台有炸彈爆炸，但最後證實均屬虛報。

據了解，相關報案均由同一個電話號碼打出，但警方到場後未能發現報案人，相信全為惡意虛報，目前警方將此案件列作「浪費警力」處理。

此外，劉德華香港演唱會結束後，向記者透露，過完年去客串「長安的荔枝」，年中入組「流浪地球」，引起網友熱議。

香港 劉德華

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