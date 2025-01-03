我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華埠監獄拆除進入收尾階段 DDC：建築公司接近簽約

曼哈頓堵車費1月5日開徵 付費方式分2種

超車張藝謀、陳凱歌… 賈玲成中國影史首位年冠女導演

娛樂新聞組／即時報導
賈玲成為影史上第一位年度冠軍女導演。(取材自微博)
賈玲成為影史上第一位年度冠軍女導演。(取材自微博)

大陸女星賈玲演而優則導，2021年執導「你好，李煥英」獲得高口碑好評，票房成績理想之後，在2024年再推出執導作品「熱辣滾燙」同樣大受歡迎，令她憑著「熱」勇奪年度導演電影票房第一名，成為影史上第一位年度冠軍女導演。

據電影平台「貓眼專業版」顯示，在去年上映的電影中，有十部電影的票房亮眼，其中賈玲執導的「熱辣滾燙」成績最好，累積總票房收34.6億人民幣，居排行榜首位。第二名是韓寒導演執導的「飛馳人生2」累積總票房為33.98億人民幣。

第三名則是閻非、彭大魔共同執導的「抓娃娃」，累積總票房為33.27億人民幣，而張藝謀執導的「第二十條」（票房24.54億人民幣）排在第四名。據了解，賈玲是當中唯一一位進榜的女導演，「賈玲影史第一位年冠女導演」相關話題也衝上熱搜。

由賈玲、雷佳音等主演的「熱辣滾燙」，講述宅家多年的樂瑩（賈玲飾）結識了拳擊教練昊坤（雷佳音飾）後，克服接踵而至的考驗開啟滾燙人生的故事。

在拍「熱辣滾燙」時，為劇情需要，賈玲在有限的時間單位里先增重40斤(20公斤)，挺過難捱的孤獨、壓力、瘦身瓶頸期，再減重100斤(50公斤)。不過，近幾個月，不少網友稱賈玲疑似體重反彈，相關話題再度引起關注。

賈玲 減重

上一則

趙露思「戀人」最快哪時復拍？ 男主角彭冠英「一舉動」揭時間點

延伸閱讀

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票

多位大咖演出也沒用？ 中國這部賀歲檔1天只賣出4張票
經濟不景氣 中去年電影票房跌回10年前 觀影人次少3億

經濟不景氣 中去年電影票房跌回10年前 觀影人次少3億
2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜

2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜
減肥50公斤觀眾緣變差？ 賈玲：體重少了魂又沒換

減肥50公斤觀眾緣變差？ 賈玲：體重少了魂又沒換

熱門新聞

陳哲遠登湖南衛視跨年晚會。(摘自微博)

「偷偷藏不住」中國男星跨年忘拿麥克風 對嘴被抓包糗了

2024-12-31 11:15
劉亦菲主演的「玫瑰的故事」，堪稱是2024年爆款劇。(取材自微博)

劉亦菲回歸電視圈果然厲害… 憑「這部劇」勇奪多個年度第一

2024-12-29 07:00
劉德華在「旺角卡門」只圍一條毛巾，張曼玉則薄紗裡面一絲不掛。（取材自微博）

張曼玉一絲不掛「激凸」畫面流出 劉德華讚：真是性感

2024-12-14 01:28
劉亦菲當年是班花也是校花。(取材自小紅書)

劉亦菲12歲在紐約讀書照片曝光 清秀精緻是班花也是校花

2024-12-25 23:50
麥語彤拍「鳳姐」被拐騙賣給茶室，慘遭關狗籠。圖／后花園影像製作提供

15歲女星拍戲遭性侵關狗籠 冷到神經麻木「虐照流出」

2024-12-10 15:35
李昀銳、孟子義因為「九重紫」雙雙暴紅。(取材自微博)

「九重紫」孟子義原來是富家女… 母曝選婿3條件 網：李昀銳都有

2024-12-28 21:33

超人氣

更多 >
2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻
遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國

遍遊歐洲的她寧捨義大利、西班牙 愛上這個小國
華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜

華男感冒線上看診 一小時後病重不治 妻怒告亞馬遜
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段
理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣

理財顧問：百萬富翁客戶都有4個習慣