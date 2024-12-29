戲說從頭／黃景瑜復合孫千 「冬至」驚悚又浪漫

黃景瑜（左）及孫千在新劇中破鏡重圓，攜手查案。（取材自微博）

由黃景瑜及孫千攜手演出的陸劇「冬至」，結合初戀破鏡重圓的浪漫與殺人案的驚險懸疑，開播後掀起追劇熱潮，被視為年末必看的愛情劇。

「冬至」改編自凝隴的同名小說，描述黃景瑜飾演的刑警「江成屹」和女麻醉師「陸嫣」（孫千飾）在分手八年後意外重逢，陸嫣身邊卻接連出現危機，她遭人跟蹤險遇不測、已經不在世上的大學好友驚悚現身，連閨密也遭人殺害。為了找出真相，江成屹和陸嫣聯手查案並再次找回初戀的心動，他們化學反應滿滿的演技也被封為「屹嫣萬年」（一眼萬年）CP，讓網友笑稱根本注定要在一起。

出道多年的黃景瑜擁有正派硬漢形象，曾在多部作品中扮演軍警角色，被戲稱為「在演藝圈服兵役的男人」，這次他再度穿上制服扮演刑警，在劇中不僅有全力追逐兇嫌的熱血場面，男友力更是爆發，在孫千遭遇歹徒迷暈時，他奮不顧身上前將對方過肩摔，並一路公主抱把孫千送往醫院。

與黃景瑜對戲的孫千外型甜美，她在劇中扮演勇敢且富有同情心的麻醉醫師，形象討喜。她跟黃景瑜都是東北人，有著不言而喻的默契，黃景瑜笑說：「我們很多想法跟觀點都比較一致，孫千真誠又善良，跟她演對手戲很自在，不管我怎麼演，她都能接住。」兩人在劇中有多場高甜吻戲，雪夜吻浪漫深情，番茄吻則是連拍攝花絮都洋溢著粉紅泡泡，黃景瑜正面把孫千叉腿抱起，壁咚她後再溫柔吻上，兩人彩排時都忍不住臉紅害羞，引起網友熱議。

黃景瑜跟孫千最近受訪聊起劇中角色，黃景瑜笑稱江成屹愛上陸嫣沒有道理，中間分開八年他再也沒有喜歡過任何人，再次見到她，內心還是充滿初戀的悸動。劇中他宛如真愛戰士化身，一句痴情的「八年了，我每一天都在想妳。」連劇迷聽了都跟著小鹿亂撞。孫千表示，江成屹的專情很動人，他獨愛一個女孩多年，不管何時都站在她身後，讓人很有安全感，但偏偏劇裡兩人都不打直球，有話總往肚裡藏，才會磨磨蹭蹭這麼多年。而訪問過程中，孫千望著黃景瑜突然說：「我發現你眼睫毛挺長的。」讓他爆笑吐槽，都已經殺青了，妳才在找我的優點。