被嘲精力旺盛「8天夜會3女」 陸歌手幽默回應

創作歌手汪蘇瀧人氣很旺，被爆「8天夜會3女」。（取材自微博）

中國知名狗仔劉大錘日前爆料，點名某男藝人8天內夜會3名女性，近日直播公開影片，指爆料對象就是34歲歌手汪蘇瀧，指工作繁忙期間還與3位女性會面，喊話「你的精力可真旺盛啊」，而汪蘇瀧工作室公開Tag狗仔帳號「來看演唱會」。

情歌王子汪蘇瀧被狗仔直擊在忙碌工作期間與3位女性會面，第一位是手持玫瑰花的明艷美女，第二位是在平安夜見面的可愛型女孩，第三位是深夜來訪、凌晨才離開的戴白帽女子，而3位女性都是到他家中。不過，狗仔劉大錘並未拍到他與3位女性同框的畫面，最後喊話：「你的精力可真旺盛啊」，不少網友直言，「總結一下就是8天時間拍到3個女生，剩下的全靠想像」。

而汪蘇瀧工作室火速發文回應：「看完了，家人都在，工作vlog接下來換我來拍了。」並Tag狗仔劉大錘「歡迎來看演唱會」，以幽默方式回應傳聞。劉大錘則轉載發文回應：「期待看到18、24、25三天的vlog，謝謝哥哥邀請，但工作和生活還是好好分開！票我們自己買，能搶到給粉絲抽。」

汪蘇瀧演唱會海報上的機器人頭像，疑似是用緋聞女友的臉建模。（取材自小紅書）【作者：廖斯文，日期：2024-09-09，數位典藏序號：20240906111840272】

針對爆料，汪蘇瀧工作室也火速發文回應，「看完了，家人都在，工作vlog接下來換我來拍了。」同時也不忘標記狗仔劉大錘，「歡迎來看演唱會」，以幽默方式回應傳聞。劉大錘則轉載發文回應：「謝謝哥哥邀請，但工作和生活還是好好分開！票我們自己買，能搶到給粉絲抽。」

汪蘇瀧出道多年，唱紅許多歌曲，日前被爆熱戀對象是網紅「俊辰」，連演唱會海報的機器人頭像，也被指是用「俊辰」的自拍照建模。