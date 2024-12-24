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葉珂挺「超大孕肚」探班黃曉明 被爆自導自演想多撈錢

娛樂新聞組／綜合報導
葉珂被拍到孕肚明顯。(取材自微博)
葉珂被拍到孕肚明顯。(取材自微博)

中國男星黃曉明與網紅葉珂的戀情在高調曝光後僅持續了兩個月，日前有人發現在百度百科上葉珂已成了黃曉明的「前女友」，而黃刪了認愛的發文，傳出兩人分手。近日葉珂在某飯店被直擊探班黃曉明，肚子已經明顯變大，被質疑兩人根本沒分手。據知情狗仔爆料，這又是葉珂在「自導自演」，想營造出和黃曉明恩愛假象，其實只是想利用黃曉明的名氣想多撈點錢。

黃曉明離婚後頻被爆有網紅新歡葉珂，今年9月發文「我們在一起了」，並標注了葉珂的帳號，霸氣認愛，沒想公開戀情後卻爭議不斷，事後又被發現當初官宣認愛的微博貼文已消失，但葉珂已懷孕傳聞不斷。

網紅狗仔「妖怪」直播時提到葉珂懷孕，他指出葉珂被拍到挺孕肚當天，是特意前往黃曉明的拍攝地點堵人，且攝影組是葉珂自己找的，「去的時候擺好造型，一頓狂拍」」，完全就是自導自演，甚至還為了讓孕肚更明顯，刻意穿緊身洋裝現身，但至於是否是黃曉明的孩子，黃曉明一直都未有回應。

妖怪表示自己事後打聽到，原來那天葉珂是約了黃曉明談判，才特意前往對方拍戲的地方。妖怪說，黃曉明根本拿葉珂沒辦法，因為她不承認是自導自演，讓妖怪直呼拿對方沒轍「玩不過，真玩不過」、「我服了，她贏了！」更表示「我真的無語了，我發現在她（葉珂）面前，我像一個新兵蛋子啊。」

葉珂(右)風波不斷，連帶影響了黃曉明(左)的形象。(取材自微博)
葉珂(右)風波不斷，連帶影響了黃曉明(左)的形象。(取材自微博)

黃曉明 百度 微博

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