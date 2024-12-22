「甄嬛傳」隔13年合體 隱藏角色「純元皇后」將露面?

「後宮甄嬛傳」播出13年，即將全員合體。(取材自微博)

大陸宮鬥劇「後宮甄嬛傳」開播至今已13年，將找來全體演員合體，陣容還出現一位沒出演「後宮甄嬛傳」的女星，引發外界討論。網友就猜測，她要演出劇中從未登場的「純元皇后」。

「後宮甄嬛傳」2011年開播，台詞金句和劇情細節，仍是許多觀眾不時會拿出來回顧討論的作品，而劇組相隔13年後，即將找來全體演員合體，將在明年1月11日於澳門 舉辦「甄嬛傳」小主晚會，找來「甄嬛」孫儷 、「雍正皇帝」陳建斌、「華妃」蔣欣以及「皇后」蔡少芬等人，就連「果郡王」李東學、「蘇公公」李天柱」、「溫太醫」張曉龍也會參加。

劇組日前還在微博 發文：「萬般『甄』情，言說不盡：喜上心頭，翹首以待。」並且公布由蔣勤勤擔任晚會驚喜嘉賓。特別的是，蔣勤勤是戲中「雍正」陳建斌的老婆，引來網友笑說，「甄嬛傳晚會連蔣勤勤都請來了，純元本元」、「來真的啊！是真純元」、「這可是胖橘真心尖上的人啊，愈來愈期待晚會了」、「陳建斌要頭疼了」。

至於，蔣勤勤是否演「純元皇后」，她沒有正面回應，只有說：「來助演『胖橘』莫慌莫慌。」