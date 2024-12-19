觀影說劇／愛子竟弒母殺妹 「爸爸」劉青雲傷痛惹淚崩
金馬影帝劉青雲主演電影「爸爸」，在香港上映10日票房已突破1200萬港幣(約155萬美元)佳績，該片改編自震驚香港社會真實事件，描繪一名父親面對患有思覺失調兒子手刃摯親的複雜情感。劉青雲在片中展現細膩多層次的內化演技，引人深思，當中觸及的議題正好與知名台劇「我們與惡的距離」有異曲同工。
「我們與惡的距離」涉及隨機殺人及思覺失調症等議題，劇中謝瓊煖一句經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個20年去養一個殺人犯」，道出加害者母親的沉痛心境；而在劉青雲主演的「爸爸」中，導演翁子光也藉由一起2010年真實發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」，述說倖存下來的父親如何承受摯親離世的無盡傷痛，以及如何學會寬恕患有思覺失調的兒子，比以往更努力活得像一個「爸爸」。
和「與惡」不同的是，劉青雲在「爸爸」中同時是加害者與被害者的父親，其中的失落孤獨與悲憤矛盾情緒，更非外人能體會。
在獲得當事人的同意下，翁子光以反璞歸真的方式述說這個家庭故事。預告裡，劉青雲抬頭望向家中窗戶，其後回憶碎片穿插妻女的笑臉，及他陪伴年幼兒子學騎單車的畫面，說著：「我只是想做爸爸該做的事。」導演翁子光盛讚劉青雲不是在演戲，而是已經成為片中的爸爸「永年」，「如果有一天劉青雲因為這個角色得獎，我認為這個獎不是頒給劉青雲，是頒給永年的。」
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