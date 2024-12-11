思念的弦拉得很長很長…周海媚周年忌日 墓園成一片花海

周海媚忌日，墓園周邊成了花海。（取材自微博）

香港 女星周海媚 2023年12月11日病逝，享年57歲。11日迎來她的一周年忌日，不少粉絲都到她北京的墓園追思，現場擺放許多鮮花悼念，工作室也發文訴出對周海媚的思念。

周海媚病逝讓許多粉絲相當難過。（取材自微博）

周海媚去年12月11日因突發性心臟病過世，工作室隔天沉痛證實死訊：「海媚姐因病醫治無效，於2023年12月11日離開了我們。願天堂沒有疾病，願來生我們再相識！」家屬事後替周海媚安葬在她生前待了21年的北京。她逝世一周年，不少粉絲自發前往她的墓園悼念，現場擺滿鮮花，化作一片美麗的花海。微博 上也湧現大批懷念她的貼文。

周海媚工作室也感性發文追思，並寫下：「思念的弦已經拉得很長很長...姐，我永遠會在時光的長河中守候，在每一個回憶裡，與您相見」，訴出對周海媚的思念。微博也以「周海媚去世一周年」登上熱搜榜，粉絲紛紛湧入底下留言寫著「遠方有妳，不說再見」、「老大，無時無刻不想妳」、「永遠愛姐， 希望一切安好」。有網友感嘆時間過得太快，「居然已經一年了」、「時間真快，感覺像剛剛發生的事」。

周海媚忌日，墓園周邊成了花海。（取材自微博）

周海媚多年前被爆遭紅斑狼瘡折磨，不過她親口駁斥罹病傳言，僅說是「血小板偏低的老毛病」。周海媚1985年參加香港小姐競選落敗後出道，曾是香港TVB80至90年代的一線當紅花旦，參演過「楊家將」、「流氓大亨」、「義不容情」、「笑傲在明天」、「今生無悔」等劇。之後定居於北京，長期在內地發展，擁有自己的工作室。