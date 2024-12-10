觀影說劇／「破·地獄」廣州首映 許冠文：其實是部新喜劇

許冠文主演「破．地獄」飾演喃嘸師傅文哥，手持法器舞劍搭配全套步法。(圖／華映提供)

香港 電影「破·地獄」日前在廣州舉行「盡興而活」首映禮，監製、編劇兼導演陳茂賢，攜許冠文、衛詩雅、周家怡等主演出席活動。現場許冠文更感嘆，這樣題材的影片，自己一輩子很難再遇到第二次，「當初看完劇本我都哭了，心想，就算沒片酬，也一定要接拍這部戲。」

新快報報導，電影「破·地獄」聚焦於香港殯葬業，以兩個一文一武殯葬師——黃子華飾演的殯葬經紀以及許冠文飾演的喃嘸師傅為切口，視角獨特地呈現出當下香港普通市民的日常生活，折射出香港市井的生活氣息和東亞典型家庭模式背後的世代和解，以及與每個觀眾息息相關的生命議題。

對於目前影片票房和口碑雙收，導演陳茂賢表示，黃子華曾笑言電影除了叫「破地獄」之外也可以叫「破紀錄」，自己也是聽了黃子華的建議將影片落在現在這個更有希望和正能量的結局。

廣州首映現場，許冠文說，看完劇本就哭了，第一時間確定參與電影，「就算沒片酬，也一定要接拍這部戲。」他更認為，「破·地獄」有一種魔術般的力量，「看片的時候，可能剛才你還在哭，忽然又會笑起來。這部片之後，也打破了自己的地獄，這是很開心的事情。

在許冠文看來，「破·地獄」表面上講的是生與死那麼沉重的話題，但卻是一部喜劇，更與自己先前演繹的喜劇都很不一樣，「新的喜劇是怎樣的？它不需要刻意搞笑，不需要講很多段子，而要用一個很有意思的故事和幽默的場面來呈現。」