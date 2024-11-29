43歲范冰冰又搏版面 生圖流出…網友：她腫麼了

范冰冰活動現場生圖，網嘲落差大。(取材自微博)

現年43歲的大陸女星范冰冰 自從陰陽合同風波後，被中國娛樂圈封殺，於是將重心轉向海外發展。她遭爆已取得「新香港 人」身分，每月65萬元港幣（約8.3萬美元）在香港山頂白加道租豪宅。近日她出席時尚雜誌「Vogue」香港活動，選穿巴黎高級訂製服品牌Stephane Rolland秋冬禮服，禮服不僅左右袖子採不對稱設計，由於立體設計採用白色緞面布料，網友戲稱她好像自帶反光板，幫自己打最美的光，也發現范冰冰未修原圖與工作室發出的美圖落差很大，整個人圓一圈，手臂變壯實，鎖骨也不見了，大呼「腫麼了」。

范冰冰最新造型成功引發話題。(取材自微博)

范冰冰近日出席香港活動「Vogue Loves Hong Kong」，一身暗黑緞面長裙霸氣現身，造型有如知名童話故事「白雪公主」中的邪惡皇后。領口大面積白邊設計，宛如「自帶反光板」替自己打光。

范冰冰活動現場生圖，網嘲落差大。(取材自微博)

不過，現場活動生圖卻在網上瘋傳，可見她零修圖顯得較為浮腫，側面看上去不僅手臂粗壯、小腹微凸，細緻天鵝頸也隨之消失，對比工作室釋出的精修照簡直判若兩人。網友不禁問，「她腫麼了」、「沒有以前的勁兒穿不出那種感覺了，再出來穿這種基本就是硬凹以前的感覺」、「難評……沒有以往的水準」、「為什麼有點一言難盡… 這可以說？」、「只能看精修圖了」。

范冰冰最新造型成功引發話題。(取材自微博)

其實范冰冰因為接拍馬來馬亞電影「地母」，飾演晚上為女性驅魔的農婦，為了角色需要曬黑並增胖6公斤，她說現在已經變瘦一點了，主要靠吃少一點及努力做運動。