我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州雞蛋短缺 好市多也買不到

這些科技富豪身價在大選後縮水 黃仁勳是其中之一

黃曉明刪葉珂認愛文 網猜分手？賀教主脫離苦海

娛樂新聞組／綜合報導
黃曉明日前受訪時，被發現滿臉疲憊。(取材自微博)
黃曉明日前受訪時，被發現滿臉疲憊。(取材自微博)

大陸男星黃曉明離婚後頻頻和網紅葉珂傳出緋聞，但他都沒有回應，直到今年9月間才發文「我們在一起了」，並標注了葉珂的帳號，霸氣認愛，沒想到葉珂言行屢爆爭議，黃曉明日前出席電影首映活動甚至為此鞠躬道歉。近日，有網友發現黃曉明當初官宣認愛的微博貼文消失了，紛紛猜測：分手了嗎？

「黃曉明刪除官宣博文」迅速登上熱搜，有不少網友紛紛恭喜黃曉明「脫離苦海，重獲新生」，還有人說，「才71天就畫上句號了」、「從此再無珂學」、「終於清醒了」、「不會是為了宣傳劇故意炒作吧」。

也有網友認為，黃曉明刪掉認愛文不代表分手，可能是他不希望再有人持續討論葉珂了，或是想轉為地下情。更有一些人認為，黃曉明此舉是因為葉珂早前曾表示要退網，他的這番舉動是想支持女友「退網」決定。

此外，黃曉明近日受訪的一段畫面也被網友挖出，只見他一臉疲憊地說出「希望這一切是一場夢」。

黃曉明為了宣傳主演電影「戴假髮的人」而受訪，他談到，「我不知道你有沒有時候覺得你自己的人生，有時候你覺得真的很不堪的時候，特別希望這是一場夢。」

還說，「就是當你有時候面對現實很無奈，很壓抑，又不能說出來，又有很多事情不知道該怎麼辦的時候，特別希望一覺醒來，發現這只是一場夢，特別想掐自己，這是夢嗎？」影片中，他一臉倦容，黯淡的眼神更是不見「黃教主」昔日英姿。

黃曉明和葉珂分手了嗎？網友都在猜。（取材自微博）
黃曉明和葉珂分手了嗎？網友都在猜。（取材自微博）

黃曉明 緋聞 微博

上一則

21世紀最偉大流行歌手 泰勒絲只排第2名… 網猜冠軍是「她」

下一則

啦啦隊女神李多慧脫到剩小褲褲 火辣蠻腰全都露

延伸閱讀

馮紹峰爆深夜摟新歡… 「她」被扯上名媛培訓班 網驚和葉珂一個模子

馮紹峰爆深夜摟新歡… 「她」被扯上名媛培訓班 網驚和葉珂一個模子
真的分了？ 黃曉明刪「我們在一起」認愛宣言… 網賀：脫離苦海

真的分了？ 黃曉明刪「我們在一起」認愛宣言… 網賀：脫離苦海
黃曉明道歉沒用 「戴假髮的人」票房慘 上映9天就下檔

黃曉明道歉沒用 「戴假髮的人」票房慘 上映9天就下檔
道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

熱門新聞

竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

王菲果然厲害… 竇靖童演唱會 這「三個男人」罕見齊聚一堂

2024-11-23 21:31
黃曉明在「戴假髮的人」首映禮上道歉。(取材自微博)

道歉也沒用…黃曉明新電影上映9天被下架 票房才400多萬人民幣

2024-11-25 06:00
關之琳（前排左一）出席名媛邱李茂琪（左二）的生日宴，與富商舊愛馬清偉（後）及馬現任女友Winnie（前排右二）同框。（翻拍自IG）

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

2024-11-22 07:00
「向太」陳嵐的華麗打扮引起不少討論。(視頻截圖)

曾自爆被生母賣去當舞女 現變影視大亨妻戴80.3克拉寶石

2024-11-23 07:00
竇靖童首度舉辦個人巡迴演唱會。(取材自微博)

竇靖童開演唱會 王菲這「3個男人」都來了

2024-11-24 01:30
趙露思（左）、劉宇寧主演的「珠簾玉幕」近日迎來大結局。（取材自微博）

趙露思「珠簾玉幕」大結局惹哭觀眾… 有人氣到想給編劇寄刀片

2024-11-23 20:32

超人氣

更多 >
研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例

研究亞裔美國人未抽菸得肺癌趨勢的華裔教授也成病例
不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去

不需身分賺得快 走線按摩女1年能存20萬：賺夠就回去
走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備

走線客專題／走線客心惶惶…律師：做最壞打算 再做最好準備
山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了

山東富翁娶小20歲妻 立遺囑要她「至死不得改嫁」 法官打臉了
曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先

曝光 賀競選團隊：內部民調一直落後川普 從未領先