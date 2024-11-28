馮紹峰演活控制狂渣夫 觀眾氣炸：比「方協文」可惡

馮紹峰在劇中飾演控制欲極強的丈夫。(取材自微博)

中國男星馮紹峰自從與趙麗穎 離婚後，對比事業爆火、頻頻得獎的前妻，他似乎沉寂不少。近日，馮紹峰和蔡文靜主演的新劇「婚內婚外」開播，他在劇中飾演控制欲渣夫，對待老婆的離譜行徑讓網友氣炸，而他的生動演技也獲得肯定，甚至有網友說，馮紹峰比「玫瑰的故事」中飾演劉亦菲 控制狂老公「方協文」的林更新更渣。

「婚內婚外」講述蔡文靜飾演的公益律師寧悅，在揭開丈夫胡成（馮紹峰飾）偽善面具之後，毅然決定離開丈夫的極度控制，重新走向社會並實現個人價值的故事。「童話騙局版預告」和「楚門世界版預告」，罕見地從男女視角代入同一段婚姻。

馮紹峰飾演的胡成是世人眼中的好丈夫、好老闆，但他控制欲強，緊緊操控住妻子的一切，自己卻在妻子懷孕時偷偷出軌。更誇張的是，胡成對穿旗袍女人情有獨鍾，於是強迫老婆每天穿不一要的旗袍取悅他。而為了不讓妻子外出工作，甚至偷偷餵對方吃控制神經的藥，封鎖她對外的世界。

馮紹峰種種誇張行徑讓網友氣得痛罵，還有人說他比「方協文」更可惡。