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「飛越情海」男星派翠克莫頓 57歲心臟病猝逝

編譯彭馨儀／綜合報導
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「飛越情海」男星派翠克莫頓19日心臟病發，昏倒浴室猝逝，享年57歲。(取材自IM...
「飛越情海」男星派翠克莫頓19日心臟病發，昏倒浴室猝逝，享年57歲。(取材自IMDb)

好萊塢男星派翠克莫頓(Patrick Muldoon)心臟病發不治，享年57歲。

福斯新聞網報導，經紀人證實，演過「我們的日子」(Days of Our Lives)及「飛越情海」(Melrose Place)的莫頓，19日上午在比佛利山莊的家中洗澡時，昏倒在浴室，醫護人員趕到現場後，宣告不治死亡。

莫頓出生於加州聖佩德羅(San Pedro)，就讀南加州大學時就進演藝圈，演出「妙管家」(Who's the Boss)兩集，1991年畢業後在電視劇「鐘聲拯救」(Saved by the Bell)還拿到一個小角色。

1992年至1995年，莫頓在「我們的日子」中飾演奧斯汀里德(Austin Reed)，這是他的突破性角色。他後來在2011年再次飾演同一個角色。

莫頓在電視劇「飛越情海」演出3季到1996年。 1997年，他在保羅范赫文(Paul Verhoeven)執導的電影「星艦戰將」(Starship Troopers)中飾演飛官贊德巴卡洛(Zander Barcalow)。

莫頓也是製片人，原本計畫製作即將上映的電影「蟑螂」(KOCKROACH)，目前正在澳洲拍攝。

去世前兩天，莫頓才在Instagram上發布關於電影的消息，「非常激動能參與有克里斯漢斯沃(Chris Hemsworth)、泰隆艾格頓(Taron Egerton)、薩琪畢茲(Zazie Beetz)、亞歷鮑德溫(Alec Baldwin)共同演出的電影的拍攝。」

親友們都叫莫頓「波波」(Bobo)，因為在大家眼中，莫頓極其「慷慨無私」，他的幽默與獨特的個人魅力都令人難忘。

「莫頓熱愛動物與人，他給予的擁抱令人難忘，他有一種罕見的特質，能讓別人感到安全與被關注，」他的朋友向Deadline描述，「他很時尚、魅力四射、充滿活力，每天都以搖滾精神全力以赴地生活。」

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