1家3口住杜拜 琳賽蘿涵親曝最新狀況：願上帝保佑

琳賽蘿涵近年定居杜拜、狀態極佳。(取材自Instagram)

中東局勢近期升溫，定居當地的名人動向也引發外界關注。長年居住在杜拜 的好萊塢 話題女星琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)，其家庭安全狀況成為粉絲關心焦點。對此，知情人士出面說明，強調她與家人目前一切平安。

琳賽蘿涵早年以童星身分走紅，憑藉「天生一對」(The Parent Trap)、「辣媽辣妹」(Freaky Friday)與「辣妹過招」(Mean Girls)等作品，成為一代青春代表。歷經事業起伏後，她自2014年起逐漸淡出螢光幕，並於2015年移居杜拜，展開低調的新生活。

感情方面，她於2020年被曝與金融業人士巴德・沙馬斯(Bader Shammas)交往，2021年宣布訂婚，隔年完成婚禮，並在2023年迎來兒子Luai，一家三口目前住在杜拜，生活重心以家庭為主。

隨著近期美國與以色列 對伊朗採取軍事行動，區域緊張情勢升高，也讓粉絲擔憂是否波及阿聯酋。根據TMZ報導，知情人士透露，琳賽蘿涵一家目前安全無虞，生活一切如常，並未受到影響。此外，琳賽蘿涵也在社群平台發文，簡短寫下「願上帝保佑我們所有人」，為動盪局勢表達祈願，也間接安撫外界的關心。