從百老匯到電視、電影 愛情喜劇片掀風潮

BL影集「烈愛對決」平均每集1060萬觀眾。(美聯社)

百老匯 上新的音樂劇「兩個陌生人」(Two Strangers, Carry a Cake Across New York)；平均每集1060萬觀眾的HBO Max的BL影集「烈愛對決」(Heated Rivalry)；第二季上線四天觀看量860萬的Netflix「天作不合的我們」(Nobody Wants This)；1月上線首周末點擊量1720萬的「盛夏假期遇見愛」 (People We Meet on Vacation)；還有「愛在牛津的一年」(My Oxford Year)、即將上映的「記憶中的他」(Reminders of Him)，以及播到第四季的「柏捷頓家族：名門韻事」(Bridgerton)，都在今年冬天大量浪漫喜劇名單中。

心理學家保羅伊斯威克(Paul Eastwick)表示，愛情喜劇熱潮爆發是因為浪漫有吸引力。1990年票房最高的電影「第六感生死戀」(Ghost)，曾獲五項奧斯卡 提名最終拿下兩項大獎。因此他希望，「不要停止製作愛情喜劇，因為觀眾很想看。」

「兩個陌生人」創作團隊坦言是愛情喜劇的忠實粉絲，把「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally)奉為圭臬。

導演布雷特哈利(Brett Haley)在改編艾蜜莉亨利(Emily Henry)小說「盛夏假期遇見愛」之前從未執導過愛情喜劇。所以他重看自己鍾愛的「征服情海」(Jerry Maguire)、「新娘不是我」(My Best Friend’s Wedding)和「當哈利碰上莎莉」。

「經典的水準都很高。劇本、演員完美，製作也堪稱一流，」他說，「不過輕鬆愉快的愛情喜劇也沒什麼不好，本來就是消遣娛樂用的。」

但哈利說，「如果動作片拍得好，影評人會說很棒，如果是愛情片，他們卻會說以前就看過類似的。」

他相信觀眾還是渴望墜入愛河的甜蜜。

「現在的社會氛圍尤其陰暗。我認為人們渴望相信愛情，」他說，「我認為一部能真正讓你感到幸福的電影很有價值，哪怕只是為了讓你暫時逃離現實兩個小時。這才是真正的價值所在。」