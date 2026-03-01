我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公開斬首成戰爭新常態？「無拘無束」美國強權新時代降臨

報稅時驚現已報稅？身分恐被盜 專家教你一招預防

從百老匯到電視、電影 愛情喜劇片掀風潮

編譯彭馨儀／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
BL影集「烈愛對決」平均每集1060萬觀眾。(美聯社)
BL影集「烈愛對決」平均每集1060萬觀眾。(美聯社)

百老匯上新的音樂劇「兩個陌生人」(Two Strangers, Carry a Cake Across New York)；平均每集1060萬觀眾的HBO Max的BL影集「烈愛對決」(Heated Rivalry)；第二季上線四天觀看量860萬的Netflix「天作不合的我們」(Nobody Wants This)；1月上線首周末點擊量1720萬的「盛夏假期遇見愛」 (People We Meet on Vacation)；還有「愛在牛津的一年」(My Oxford Year)、即將上映的「記憶中的他」(Reminders of Him)，以及播到第四季的「柏捷頓家族：名門韻事」(Bridgerton)，都在今年冬天大量浪漫喜劇名單中。

心理學家保羅伊斯威克(Paul Eastwick)表示，愛情喜劇熱潮爆發是因為浪漫有吸引力。1990年票房最高的電影「第六感生死戀」(Ghost)，曾獲五項奧斯卡提名最終拿下兩項大獎。因此他希望，「不要停止製作愛情喜劇，因為觀眾很想看。」

「兩個陌生人」創作團隊坦言是愛情喜劇的忠實粉絲，把「當哈利碰上莎莉」(When Harry Met Sally)奉為圭臬。

導演布雷特哈利(Brett Haley)在改編艾蜜莉亨利(Emily Henry)小說「盛夏假期遇見愛」之前從未執導過愛情喜劇。所以他重看自己鍾愛的「征服情海」(Jerry Maguire)、「新娘不是我」(My Best Friend’s Wedding)和「當哈利碰上莎莉」。

「經典的水準都很高。劇本、演員完美，製作也堪稱一流，」他說，「不過輕鬆愉快的愛情喜劇也沒什麼不好，本來就是消遣娛樂用的。」

但哈利說，「如果動作片拍得好，影評人會說很棒，如果是愛情片，他們卻會說以前就看過類似的。」

他相信觀眾還是渴望墜入愛河的甜蜜。

「現在的社會氛圍尤其陰暗。我認為人們渴望相信愛情，」他說，「我認為一部能真正讓你感到幸福的電影很有價值，哪怕只是為了讓你暫時逃離現實兩個小時。這才是真正的價值所在。」

世報陪您半世紀

奧斯卡 百老匯

上一則

綜藝錄到一半…黃子韜突呼吸急促、臉色慘白 節目緊急中斷

延伸閱讀

娛樂／串流新片「降智」…追劇滑手機害的

娛樂／串流新片「降智」…追劇滑手機害的
娛樂／中國奇譚2 要讓動畫真正「上主桌」

娛樂／中國奇譚2 要讓動畫真正「上主桌」
邵雨薇「動物園」闖禍 慘淪大象鏟屎官臭到崩潰

邵雨薇「動物園」闖禍 慘淪大象鏟屎官臭到崩潰
沒人看好…林孝謙自掏腰包硬拍「陽光女子」親揭翻盤內幕

沒人看好…林孝謙自掏腰包硬拍「陽光女子」親揭翻盤內幕

熱門新聞

向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威

伊朗遭空襲 美媒：親中科技大亨推動美國各地示威
河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯

河南18歲女感染多種高危HPV 母淚崩嘆一生遺憾：都是我的錯
中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果

中東戰火升級 中國官媒：不排除出現三個可怕後果
中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生

中央司令部：3名美軍在對伊朗軍事行動中喪生
德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦

德州槍嫌上衣寫「阿拉的財產」曾多次被捕 朝恐襲偵辦